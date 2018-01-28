كيت ميدلتون تتبرع بشعرها للأعمال الخيرية

تبرعت دوقة كامبريدج، وزوجة نجل ولي العهد البريطاني، كيت ميدلتون، بجزء من شعرها لغرض خيري.

وأفاد مصدر لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن ميدلتون تبرعت بسبع بوصات من شعرها، من أجل دعم فكرة صنع شعر مستعار للأطفال الذين فقدوا شعرهم، بسبب إصابتهم بالسرطان.

وأضاف أن كيت ميدلتون (36 عاما)، أرسلت الشعر المستعار، إلى جمعية "Little Princess Trust"، دون الإفصاح عن اسمها.

وأشار إلى من شجع كيت ميدلتون على القيام بهذا التبرع، هو مصفف شعرها الخاص جوي، بعدما قام بقصه بسبب طوله، ففضلت أن تتبرع به بدلا من التخلص منه.

Kate Middleton brought back this head-to-toe maternity look from 2015 https://t.co/UHK7pUSHUe pic.twitter.com/XXWZ65uVkU — Who What Wear (@WhoWhatWear) January 24, 2018

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وبحسب المصدر، فإن كيت ميدلتون أفصحت لمصفف شعرها عن تبرعها، ليشيد بما قامت به، وأخبرها بأنها فكرة رائعة.

© AFP 2018/ John Stillwell بالصور... الأمير وليام يصبح أصلعا

وتم تأسيس جمعية "Little Princess Trust"، قبل 12 عاما، بواسطة أبوي الطفلة هانا تاربلي، التي توفيت في عمر الخامسة، بسبب ورم سرطاني.

وتبرعت الجمعية بـ 5500 شعرا مستعارا لأطفال مرضى بالسرطان، كما أنها تسعى للعثور على علاجات شافية من السرطان.

يذكر أن كيت ميدلتون، ستنجب طفلها الثالث من زوجها، الأمير وليام، في شهر أبريل/نيسان المقبل.