زواج بين حمم البركان

حيث عقد زفاف "أرلو ومايكا"، بينما ظهر في خلفية صور زفافهما البركان مايون ثائرا، حسب "مانيلا إن فورمر".
"Analysis | Watch: A Philippine volcano erupts as a couple takes wedding pictures in front" https://t.co/OgFPCe39wt #WorldNews pic.twitter.com/iZYIiCK0kd— Daily Brian (@DailyBrian) January 28, 2018
وحاليا يثور البركان من منتصف يناير، وقد حذرت السلطات الفلبينية المواطنين في محيطه من أن تبتلعهم الحمم البركانية.
وقالت، جوا نبريجا، المسؤولة عن إدارة شركة نبريجا الإعلامية، أن الزوجين كانا قلقين قبل الزفاف بسبب وضع البركان، حسب واشنطن بوست.
The explosion was the most powerful since the volcano started acting up more than a week ago.https://t.co/QZYa448YD9— Canoe (@Canoe) January 22, 2018
وأضافت جوان أنه من الصعب التنبؤ يما سيحدث من البركان، لذا "كان المزاج العام خلال الزفاف مختلطا بسبب الوضع الراهن".
واعتبرت جوان أن البركان يزيد من عملها صعوبة، فيما يخصل التصوير والحفلات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)