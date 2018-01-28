زواج بين حمم البركان

لم يمنع ثوران البركان مايون في الفلبين زواج شابة وشابة.

حيث عقد زفاف "أرلو ومايكا"، بينما ظهر في خلفية صور زفافهما البركان مايون ثائرا، حسب "مانيلا إن فورمر".

​وحاليا يثور البركان من منتصف يناير، وقد حذرت السلطات الفلبينية المواطنين في محيطه من أن تبتلعهم الحمم البركانية.

وقالت، جوا نبريجا، المسؤولة عن إدارة شركة نبريجا الإعلامية، أن الزوجين كانا قلقين قبل الزفاف بسبب وضع البركان، حسب واشنطن بوست.

The explosion was the most powerful since the volcano started acting up more than a week ago.https://t.co/QZYa448YD9 — Canoe (@Canoe) January 22, 2018

​وأضافت جوان أنه من الصعب التنبؤ يما سيحدث من البركان، لذا "كان المزاج العام خلال الزفاف مختلطا بسبب الوضع الراهن".

واعتبرت جوان أن البركان يزيد من عملها صعوبة، فيما يخصل التصوير والحفلات.