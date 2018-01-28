الخطوط الجوية السعودية تستخدم "واتساب" للتواصل مع عملائها

وتسعى شركة خطوط الطيران السعودية، من خلال هذه الخدمة، إلى حل مشكلات عملائها، التي قد تواجههم أثناء رحلاتهم الجوية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتهتم الخدمة عبر "واتساب" بالإجابة عن استفسارات العملاء بخصوص "أعضاء الفرسان"، والاسترجاع، ومواعيد الإقلاع والوصول.

وتقدم هذه الخدمة، عبر رقم 0540000005، بينما أشار الكاتب السعودي، عبد العزيز الحمادي، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن الخطوط السعودية، من أوائل الشركات التي فعلت هذه الخدمة، على الرغم من وجود بطء في الرد من جانب موظفي الشركة.

بدأت الخطوط السعودية في تفعيل حساب واتساب لاستقبال الاستفسارات والأسئلة، وتعتبر من أوائل الشركات السعودية الي فعلت هالخدمة، مع أنه لا يزال هناك بطء في الإجابة.

الرقم: 0540000005

"أتمنى من بقية الشركات الاتجاه لهذه الطريقة" pic.twitter.com/xHDmuVVrnj — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 26, 2018

​يذكر أن الخطوط الجوية السعودية، ألغت الجمعة، 5 يناير/كانون الثاني، جميع رحلاتها من وإلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأحوال الجوية السيئة في المدينة.

وقالت الشركة السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، "ضيوفنا الأعزاء، نظرا للأحوال الجوية بمدينة نيويورك، تم إلغاء الرحلات من وإلى نيويورك، اليوم، وسيتم التواصل معكم.. مقدرين تفهمكم".