الخطوط الجوية السعودية تستخدم "واتساب" للتواصل مع عملائها

وتسعى شركة خطوط الطيران السعودية، من خلال هذه الخدمة، إلى حل مشكلات عملائها، التي قد تواجههم أثناء رحلاتهم الجوية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وتهتم الخدمة عبر "واتساب" بالإجابة عن استفسارات العملاء بخصوص "أعضاء الفرسان"، والاسترجاع، ومواعيد الإقلاع والوصول.
وتقدم هذه الخدمة، عبر رقم 0540000005، بينما أشار الكاتب السعودي، عبد العزيز الحمادي، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن الخطوط السعودية، من أوائل الشركات التي فعلت هذه الخدمة، على الرغم من وجود بطء في الرد من جانب موظفي الشركة.
بدأت الخطوط السعودية في تفعيل حساب واتساب لاستقبال الاستفسارات والأسئلة، وتعتبر من أوائل الشركات السعودية الي فعلت هالخدمة، مع أنه لا يزال هناك بطء في الإجابة.— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 26, 2018
الرقم: 0540000005
"أتمنى من بقية الشركات الاتجاه لهذه الطريقة" pic.twitter.com/xHDmuVVrnj
يذكر أن الخطوط الجوية السعودية، ألغت الجمعة، 5 يناير/كانون الثاني، جميع رحلاتها من وإلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأحوال الجوية السيئة في المدينة.
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