ميغان ماركل تخطط لكسر التقاليد الملكية

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يقول رأيه في الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

وتكسر ماركل بذلك عن التقاليد الملكية، حيث تتحدث في الحفل الذي يلي الزفاف في 19 مايو/ آيار المقبل، حسب صنداي تايمز البريطانية.

وتلقى ميغان خطابا يتضمن تحية إلى الأمير هاري، وتقدم خلاله أيضا الشكر للعائلة المالكة.

ويحضر حفل زفاف ميغان وهاري حوالي 800 مدعو.

ويقام الحفل في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور.

وكان الأمير هاري وصيف شقيقه الأمير ويليام وقت زواجه عام 2011، لكن هاري لم يختر وصيفه بعد.