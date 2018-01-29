آباء يجبرون أطفالهم على شرب منظف لعلاجهم من التوحد

تلقت الشرطة البريطانية بلاغات تفيد بأن عددا من الآباء أقبل على فعل غير مسؤول بإجبار أطفالهم المرضى على شرب سائل منظف ظنًا منهما أنه سيسهم في علاجهم.

وذكر موقع مترو البريطاني أن اليأس من العلاج دفع بعض الآباء إلى تنفيذ نصائح مدونة على شبكة الإنترنت من قبل أشخاص غير مؤهلين أقنعوهم بأن أطفالهم ستشفى من مرض التوحد عند شرب مادة منظفة تستخدم لتبييض الملابس.

وباشرت الشرطة البريطانية التحقيقات مع عدد من العائلات في مختلف أنحاء بريطانيا حول دوافع إعطاء الأباء أطفالهم مواد كيميائية شديدة السمية تحتوي على مركب ثاني أكسيد الكلوريد.

وكان رواد إحدى المجموعات السرية "Secret Group" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد ادعوا أن نوعا من الطفيليات هو ما يسبب مرض التوحد لدى الأطفال، ويمكن القضاء عليه بإعطاء الطفل مادة كيميائية منظفة، فيما حذر الأطباء من أن مثل هذه المواد قاتلة للأطفال.

وأوضح طبيب يدعى جيف فوستر، أن التوحد هو مرض عصبي تنموي غير قابل للعلاج عن طريق العقاقير التقليدية مثل الأقراص، حيث يتطور المرض لدى الجنين في رحم أمه في مراحل الحمل المبكرة.

يذكر أن علماء أمريكيون من كلية الطب بجامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة، كانوا قد أعلنوا أن البكتيريا المعوية يمكن أن تسبب مرض التوحد لدى الأطفال.

ووفقا للعلماء، فإن البكتيريا المعوية تحرض الجهاز المناعي على إفراز بروتين "Interleukin 17"، حيث تؤدي الزيادة الكبيرة لمعدل هذا البروتين إلى احتمال الإصابة بمرض التوحد عند الأطفال.