ملحن أمريكي يفوز بجائزة "غرامي" لأغنية عن بوتين

نشر الموقع الرسمي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للفنون والمسؤولة عن تنظيم حفل جوائز "غرامي" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة حول فوز الأمريكي نيومان بجائزة "أفضل ترتيب"

على أغنية حملت اسم "بوتين"، الأغنية التي تحدثت عن "حب بوتين لوطنه، كما جاء فيها بأن بوتين يمكنه تشغيل مفاعل نووي، ويتميز بوتين بقوة الفكر

والذكاء، وبأنه عندما يخلع قميصه يثير جنون النساء".

Congrats Best Arrangement, Instruments And Vocals — "PUTIN" @RandyNewman, arranger (Randy Newman) #GRAMMYs — Recording Academy (@RecordingAcad) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

يذكر بأن عددا من الأغاني كانت في قائمة المنافسة على نفس الجائزة ومنها "Another Day Of Sun" و التي قام بتوزيعها الموسيقي جستين هورويتز

من فيلم "لا-لا-لا-لاند"، بالإضافة لأغنية "Every Time We Say Goodbye" من توزيع خورخي كاريندالي.

يذكر بأن نيومان لديه الكثير من الأعمال المهمة في مجال التوزيع الموسيقي في الرسوم المتحركة ومنها "قصة لعبة" و"شركة الوحوش".

كما فاز سابقا بجائزتي أوسكار، وستة جوائز "غرامي" وجائزتي "إيمي"، وتم إدراج اسمه في قائمة المشاهير.