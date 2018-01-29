5 فوائد سحرية لن تتوقعها لـ"الحليب الذهبي"

قالت دراسات علمية جديدة إن هناك مخزن للفوائد الصحية، يمكن أن يحظى بها الشخص كل صباح، إذا ما تناول "الكركم" بصورة يومية.

© AP Photo/ Chris Carlson العثور على دواء لمرض "الزهايمر"

وأوضح موقع " ساينس ديلي نيوز " العلمي المتخصص أن تناول الحليب الممزوج بالكركم يوميا يعزز الذاكرة، ويساعد على تحسين المزاج، لما يتمتع به " الكركم " من مضادات أكسدة ومضادة التهابات.

وقال غاري سمال، أستاذ في جامعة "كاليفورنيا" في لوس أنجلوس، إن الدراسات أكدت أن تناول الكركم يساعد في الحد في من التهاب الدماغ المرتبط بصورة مباشرة بأمراض "الزهايمر" و"الاكتئاب الشديد".

وركزت الدراسة الأمريكية في بحثها على 40 شخصا من البالغين، التي تتراوح أعمارهم بين 50 و90 عاما، والذين كانوا يعانون من شكاوى خفيفة في الذاكرة.

وأظهرت الدراسة أن تناول 90 ملليغرام من الكركم مرتين يوميا لمدة 18 شهرا، تساعد بصورة كبيرة على تحسين الذاكرة والمزاج.

Curcumin improves memory and mood: Twice-daily supplements boosted cognitive power over 18 months https://t.co/GDHFHTtNwV pic.twitter.com/zUte1wtbWE — Bunto Mat (@Buntomat) January 26, 2018

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وأفرد الموقع 5 فوائد سحرية غير متوقعة لـ"الحليب بالكركم" أو كما أطلق عليه "الشراب الذهبي":

1- تناوله في الليل يساعد على النوم بصورة جيدة، ويعمل كمكافح نشط لمكافحة الشيخوخة.

2- الحليب بالكركم يساعد على الانتعاش من الإصابة أو الصدمات الجسدية أو الاستشفاء السريع بعد العمليات الجراحية.

3- الكركم مطهر واسع المجال، ومضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات ومضاد للحساسية.

4- الحليب بالكركم مفيد لعلاج عدد من أمراض العظام، مثل التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

5- يساعد على مكافحة التهابات الجلد والاضطرابات والحساسية.