بالصور...عرض أكبر خاتم في العالم بهذه الدولة العربية

يشهد مركز صحارى عرض "نجمة طيبة" الذي يعتبر أكبر خاتم ذهبي في العالم، ودخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن الخاتم تبلغ قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار، ويعرض في الشارقة بدولة الإمارات.

لن تتخيل كم يبلغ سعر أكبر خاتم ذهبي في العالمhttps://t.co/rXnnlr1s3C pic.twitter.com/GQAWxzwz02 — AlMaqar صحيفة المقر (@Maqarcom) July 19, 2017

​ويصل وزن الخاتم لـ64 كيلوغراما من الذهب الخالص، وهو من عيار 21 قيراطا.

يعرض أكبر خاتم ذهبي في العالم في #دبي ويطلق عليه اسم "نجمة الطيبة" ويبلغ وزنه 64 كيلوغراما ومزين بـ 5.17 كجم من أحجار شواروفسكي#باز_بالعربي pic.twitter.com/P5AJsmltUt — Buzz بالعربي (@BuzzBilArabi) July 19, 2017

​الخاتم مرصع بنحو 5.1 كيلوغرامات من الأحجار الكريمة والألماس، فضلا عن 615 حجرا كريستاليا من "سواروفسكي".

دخل الخاتم موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، وحاز اعتماد المجلس العالمي للذهب.

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن ملكية الخاتم لشركة "طيبة" في دبي، ويعرض في مركز صحارى من قبل مجوهرات "روسيلا".