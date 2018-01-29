حقيقة زواج نيللي كريم من رجل أعمال مصري

نفت الممثلة المصرية نيللي كريم ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن زواجها سرا من رجل أعمال مصري.

أكد مصدر مقرب من نيللي كريم لـ" سبوتنيك "، أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وانتشرت شائعات عن زواج نيللي كريم من أحمد أبو هشيمة، مالك شركة "المصريين" للحديد، بعد أن حضرا سويا حفل زفاف ابنته المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، الذي أقيم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت نيللي كريم متزوجة من أخصائي التغذية، الدكتور هاني أبو النجا، ووقع الطلاق بينهما في عام 2015، بعد زواج دام 11 عاما، وأثمر عن طفلتين، هما سيليا وكندة.

وتنشغل نيللي كريم حاليا بتصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "اختفاء"، وعلمت "سبوتنيك" أنها انتهت من تصويره في العاصمة الروسية موسكو، ويجري تصويره في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر المصدر المقرب من نيللي كريم، لـ"سبوتنيك"، أن اسم المسلسل "اختفاء" مؤقت وليس نهائي.

ومسلسل "اختفاء"، من تأليف أيمن مدحت، ومن إنتاج جمال العدل، ومن إخراج أحمد مدحت، وسيعرض خلال شهر رمضان.

وتجسد نيللي كريم في أحداث المسلسل، دور أستاذة جامعية تتعرض لحادث في موسكو وبعد استفاقتها تكتشف اختفاء زوجها لتبدأ مهمة البحث عنه طوال الحلقات.