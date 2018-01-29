مطربة ترتدي فستانا "برسالة" في حفل "غرامي"

وارتدت لورد، في الحفل، فستانا أحمر اللون، من تصميم دار أزياء "فالنتينو"، وألصقت في ظهره رسالة، تشير إلى دعمها لحركة "Time's Up"، المناهضة للتحرش الجنسي، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
والرسالة مستوحاة عن إحدى كتابات الفنانة جيني هولتزر، التي تقول فيها للنساء: "ابتهجوا! إن أوقاتنا لا تُحتمل، كونوا شجعانا للأسوأ، لأنه نذير للأفضل.
وتابعت: "إن الظروف القاسية هي التي قادرة على الإطاحة بالظلم، ويجب أن يتم التخلص من القديم والبائد والفاسد قبل أن يأتي الانتصار".
وتعتبر لورد هي الفنانة الوحيدة، التي رشحت لجائزة "ألبوم العام"، في حفل جوائز "غرامي" الموسيقية.
يذكر أن لورد ألغت حفلها الغنائي، الذي كان مقررا في إسرائيل، تضامنا مع فلسطين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة إسرائيل.
وكان الرابح الأكبر في حفل هذا العام، مطرب موسيقى "الآر أند بي" برونو مارس، بعد أن حاز على ست جوائز، منها "ألبوم العام".
Lorde's not singing at the #Grammys and didn't walk the red carpet because they wouldn't let her perform alone like all the male album nominees are https://t.co/GmrRkwGZGc pic.twitter.com/tKVNVvaYEb— Stereogum (@stereogum) January 29, 2018
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