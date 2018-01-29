مطربة ترتدي فستانا "برسالة" في حفل "غرامي"

حضرت المطربة النيوزيلاندية، لورد، حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية الأمريكية، الذي أقيم أمس الأحد، 28 يناير/ كانون الثاني، بفستان يتضمن رسالة.

وارتدت لورد، في الحفل، فستانا أحمر اللون، من تصميم دار أزياء "فالنتينو"، وألصقت في ظهره رسالة، تشير إلى دعمها لحركة "Time's Up"، المناهضة للتحرش الجنسي، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

A post shared by Lorde (@lordemusic) on Jan 28, 2018 at 6:09pm PST

والرسالة مستوحاة عن إحدى كتابات الفنانة جيني هولتزر، التي تقول فيها للنساء: "ابتهجوا! إن أوقاتنا لا تُحتمل، كونوا شجعانا للأسوأ، لأنه نذير للأفضل.

وتابعت: "إن الظروف القاسية هي التي قادرة على الإطاحة بالظلم، ويجب أن يتم التخلص من القديم والبائد والفاسد قبل أن يأتي الانتصار".

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واختتمت لورد مقالها المقتبس: "إن التناقض سيزداد، وسوف يتم التسريع من الحساب قبل انطلاق اضطرابات البذور، أن نهاية العالم ستشهد على ازدهار".

وتعتبر لورد هي الفنانة الوحيدة، التي رشحت لجائزة "ألبوم العام"، في حفل جوائز "غرامي" الموسيقية.

يذكر أن لورد ألغت حفلها الغنائي، الذي كان مقررا في إسرائيل، تضامنا مع فلسطين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة إسرائيل.

وكان الرابح الأكبر في حفل هذا العام، مطرب موسيقى "الآر أند بي" برونو مارس، بعد أن حاز على ست جوائز، منها "ألبوم العام".