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17:42 29 يناير/ كانون الثاني 2018
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    حاسوب لوحي تابلت

    بالصور... أفضل 7 "تابلت" تعمل على "أندرويد"

    Microsoft.com
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    شهدت السنوات الأخيرة، تطورا هائلا في الحواسب اللوحية "التابلت"، التي تعمل بنظام "أندرويد"، بعدما كانت تضم عددا محدودا من التطبيقات، إذ أن سوق "التابلت" اليوم يوفر عددا منوعا من الأجهزة التي تلبي كافة الرغبات، سواء كنت تبحث عن "تابلت" بصفات أساسية أو بديل للحاسب المحمول "اللابتوب".

    سامسونغ غالاكسي نوت 7
    © REUTERS/
    غالاكسي تاب إس3 المرتقب مع القلم الإلكتروني S Pen
    إذا كنت تفكر مع بداية العام، أن تشتري حاسوبا لوحيا (تابلت)، يعمل بنظام "أندرويد، فإن موقع "بوبيلولار ميكانيكس" يقدم لك هذه الخيارات الستة:

    1)"سامسونغ غالاكسي تاب إس 3"

    أثبت منذ فترة طويلة أنه أكتر أجهزة "التابلت" المصنعة من قبل شركة "سامسونغ" أمانا بالنسبة للمستخدمين، يبلغ طوله 9.7 بوصات، وشاشة "سوبر أموليد"، كما أنه مرفق معه قلم "سامسونغ" للكتابة عليه.

    ويبلغ سعر الجهاز 500 دولار أمريكي.

    2) "آسوس زنباد 3 إس 10"

    إذا كنت تبحث عن أفضل مزيج من السعر المناسب وكفاءة أداء، فإن تابلت "أسوس زنباد إس 10" هو الملائم لك، فسعره هو 300 دولار أمريكي، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، مع إمكانية إضافة شريحة لذاكرة إضافية، مع شاشة عالية الجودة (2048x1536)، وإمكانية فتح قفل شاشته ببصمة الإصبع. 

    3)"أمازون فاير إتش دي 8"

    عندما نتحدث عن "تابلت" بميزانية محدودة (80 ددولار) فلا تبعد عن أجهزة "تابلت فاير" من إنتاج شركة "أمازون" للتسويق الإلكتروني، إذ أن سعر نسخة "فاير 7" هو 50 دولارا.

    ويمتاز "أمازون فاير 8" عن سابقه "فاير 7" بشاشة أكبر وأوضح، وبطارية قوية، ومساحة تخزينية أكبر، وسرعة في الأداء.

    4) أمازون فاير إتش دي 10"

    يعتبر "صفقة جيدة" مثله مثل "أمازون فاير 8"؛ على الرغم من حجمه أصغر منه، وهو ما يجعله ليس الاختيار الأنسب لك، في حال متابعتك للأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

    ويبلغ سعر "التابلت" 150 دولار أمريكي، ويحتوي على شاشة عالية الجودة طولها 10.1 بوصة، ولكن سعره سيزداد في حال رغبتك في الحصول على مساحة تخزينية أكبر، أو أن توقف ظهور "عروض أمازون" أمامك على الشاشة.

    5) "لينوفو تاب 4"

    يبلغ سعر "ليونوفو تاب 4" 130 دولارا، طول شاشته 4.8 بوصة، كما أنه يمتاز بأداء قوي، رغم لا ننصحك بالإكثار من استخدام كاميرته الأمامية كثيرا في اتصالات الفيديو، لأنك ستشعر بالإحباط.

    6) غوغل بيكسل بوك"

    على الرغم من أن محرك البحث الشهير "غوغل" لم يعد يبيع "تابلت" خاص به، إلا أن "بيكسل بوك" يعد منافسا في القائمة، ومن ميزاته أنه هجين، أي في استطاعته أن يعمل كحاسوب لوحي "تابلت" أو "لابتوب"، وقد يميل أكثر للنوع الأخير.

    ويبلغ سعر الجهاز رسميا 1000 دولار أمريكي، ولكن قد يرتفع من مكان إلى الآخر. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تابلت, أندرويد, لينوفو, أمازون, غوغل, سامسونغ, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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