أوبرا وينفري... من الفقر والاعتداء الجنسي إلى أشهر مذيعة أمريكية

ونعرض فصولا من حياتها المثيرة والزاخرة، مع بلوغها 64 عاما، اليوم الإثنين.
المتمردة الصغيرة
ولدت أوبرا في 29 يناير عام 1954، بداخل مزرعة صغيرة في ولاية ميسيسيبي، لأب يعمل مصفف شعر، ووالدتها التي كانت تعمل خادمة في المنازل، وربتها جدتها، والتي كان كل أملها هو أنه عندما تعمل خادمة، فإن أرباب عملها يعاملونها جيدا.
ولكن عندما كانت في عمر الخامسة، قررت أوبرا التمرد على وضعها الحالي، وأن تصبح ذات شأن، وحلمت وقتها بأن تصبح مثل المغنية الأمريكية ديانا روس.
#PeopleWhoWouldBeBetterPresidentsThanTrump #30 Oprah Winfrey as a child pic.twitter.com/cqzYs1E9ir— Mike Scott (@MickPuck) January 6, 2018
ضحية اعتداء جنسي
تعرضت أوبرا عندما كانت في التاسعة من عمرها لاعتداء جنسي، من قبل أحد أقاربها، وبعدها بسنوات تعرضت لاعتداءات مماثلة من رجال آخرين، ومع بلوغها الـ14، حملت في طفلها سرا، وأنجبته قبل ولادته بشهرين، وتوفي بعد فترة قصيرة.
الإعلام من بوابة الجمال
عندما بلغت أوبرا الـ17 عاما، فازت بمسابقة جمال نظمتها إحدى الإذاعات المحلية، ولاحظ أحد العاملين في المحطة صوتها الناعم، ومظهرها الجيد، فأسند لها وظيفة بدوام جزئي.
بعدها انتقلت أوبرا للعمل في محطة "دابليو جي زي- تي في" في مدينة بالتيمور، كمراسلة تلفزيونية، ولكنها لم تحقق نجاحا، فأسند لها العمل كمذيعة في برنامج حواري، واستطاعت أن تجذب المشاهدين ببساطتها وتلقائيتها، عندما تحدثت بعواطفها عن حادث حريق مات فيه أطفال، وكيف أنها لم تتمالك دموعها من شدة التأثر.
In 1991 Oprah Winfrey testified before Congress in favor of a national registry to track child abusers. It became known as the Oprah Bill, and Bill Clinton signed it into law.— Hillary Warned Us, Bitches (@HillaryWarnedUs) January 9, 2018
That's more legislative success than Bernie can ever claim. pic.twitter.com/br9R9VhKOk
وفي الثمانينيات، انتقلت أوبرا وينفري للعمل كمذيعة في في برنامج صباحي تابع لمحطة "دابليو إل إس-تي في" في شيكاغو، والذي حققت من خلاله نجاحا ساحقا، ليتغير اسمه إلى "برنامج أوبرا ونيفري".
البرنامج الحواري الأول في أمريكا
مع مرور السنوات، أصبح برنامج أوبرا وينفري هو البرنامج الحواري الأول في أمريكا، والذي يقدم وجبة منوعة من الموضوعات والفقرات، ما بين الإنسانية، والطريفة، ومقابلات مع أهم مشاهير وفناني العالم.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2011، اختتمت أوبرا برنامجها الشهير، بعد 25 عاما من الانفرادات.
وأثار القرار ذهول العديد من المشاهير، منهم إلين ديجينيريس، التي صرحت وقتها: "لا أستطيع تخيل هذا القرار، فهي دائما ستظل ملكة برامج "التوك شو" اليومية، فهي إمرأة رائعة، ودائما ما تقول أنها ستترك لي أموالها، فشكرا لك أوبرا".
صاحبة رابع أكثر مقابلة تليفزيونية مشاهدة في العالم
صنفت مقابلة أوبرا وينفري التي أجرتها مع المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون في عام 1993، كرابع أكثر مقابلة مشاهدة في العالم.
En 9 de enero del 1993: Michael Jackson y Oprah Winfrey asisten a una sesión de fotos para promocionar su próximo especial televisivo. pic.twitter.com/W8JoCTd8rY— Stephanie Rodríguez' (@NathalyStephani) January 10, 2018
أوبرا ليس اسمها
أكدت أوبرا وينفري أن هذا ليس اسمها الحقيقي، وأنما أوربا، ولكن أصبح أوبرا بعدما كتب بالخطأ بهذه الطريقة في شهادة ميلادها.
ترفض الإنجاب
إن فكرة إنجاب الأطفال مرفوضة تماما بالنسبة لأوبرا وينفري، وبررت هذا لمجلة "The Hollywood Reporter": "مجلة " The Hollywood Reporter ": "لو كان لدي أبناء كانوا سيكرهونني، كان سينتهي بهم الحال في برنامج مشابه لبرنامجي ليتحدثوا عني".
A5: On her television program “The Oprah Winfrey” show, Oprah has dedicated countless shows to helping victims of rape and incest. A victim of child abuse herself, Oprah is a powerful advocate for women’s empowerment #TEARtalk #December6 #VAW pic.twitter.com/vYV284ZCZQ— Victim Services (@VSToronto) December 7, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)