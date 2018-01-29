"MBC" تثير جدلا حول عودة أحلام إلى برنامج "ذا فويس"

أثارت محطة "إم بي سي" السعودية، جدلا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عودة المطربة الإماراتية أحلام إلى برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، بعدما قررت استبدالها بالمطربة الكويتية نوال.

شاركت "إم بي سي" عبر حسابها على "تويتر" مؤخرا، صورة لأحلام مع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الثلاثة، إليسا، ومحمد حماقي، وعاصي الحلاني، وغردت معها: "عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب "أحلى الأصوات" في الموسم الرابع الجديد من "the Voice"…على MBC1 و"MBC مصر"، بدءا من مساء السبت 10 فبراير/ شباط 2018".

عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب "أحلى الأصوات" في الموسم الرابع الجديد من "the Voice".. على MBC1 و"MBC مصر"، بدءاً من مساء السبت 10 فبراير/شباط 2018 | @assihallani @AhlamAlShamsi @elissakh @Hamaki @mbcthevoice pic.twitter.com/wOhoBiWJ0e — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) January 29, 2018

وما زاد من الجدل حول تغريدة "إم بي سي"، هو أن نوال لم تشارك طوال الفترة الماضية، منذ أن أعلنت "إم بي سي" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن حلولها محل أحلام، أي صورة لها من تصويرها لحلقات البرنامج، والذي ستعرض أولى حلقاته، السبت 10 فبراير/ شباط المقبل.

وكانت "إم بي سي"، قد أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، استبدال أحلام بالكويتية نوال، في لجنة تحكيم "ذا فويس"، وسط تكهنات بأن السبب هو موقف أحلام الصامت إزاء الأزمة الخليجية القطرية، خاصة وأن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، قطري الجنسية.

من جانبها، لم توضح أحلام حتى الآن، إن كانت عادت بالفعل إلى برنامج "ذا فويس"، وكذلك محطة "إم بي سي" المنتجة له.