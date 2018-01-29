دولة أوروبية تلغي الحظر على تربية الحيتان والدلافين

ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية، اليوم الإثنين، حظرا على تربية الحيتان القاتلة والدلافين في الأسر بعدما قضت بوجود مخالفات في المرسوم الذي وضع التشريع موضع التنفيذ.

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وكانت السلطات قد فرضت الحظر في مايو/ أيار في إطار محاولات الإدارة السابقة لتحسين ظروف المعيشة للثدييات البحرية التي تعيش في الأسر في المتنزهات البحرية.

وجاء الحظر عقب تحرك مماثل في كاليفورنيا لحظر تربية الحيتان القاتلة والذي استهدف إنهاء احتجاز كائنات حية من أجل تسلية الإنسان.

لكن بعض المتنزهات البحرية عارضت الإجراء، قائلة إن تطبيق الحظر قد يكون قاسيا.

وقال باسكال بيكو الرئيس التنفيذي لمارينلاند أنتيب في جنوب فرنسا، وهو أكبر متنزه بحري في أوروبا، "هذه أخبار عظيمة لحيواناتنا ولحدائق الحيوان. هذا المرسوم كان من شأنه أن يكون تهديدا لمؤسساتنا".

وأضاف "نريد أن نحدث القواعد الخاصة (بصيد) الحيتان التي تعود إلى 1981، مع الحكومة والخبراء، على أسس علمية وليس وفقا للقناعات"، وفقا لوكالة "رويترز".

ويقول نشطاء إن هناك نحو ثلاثة آلاف حوت ودلفين تعيش في أحواض مائية وحدائق حيوان ومتنزهات بحرية في أنحاء العالم.