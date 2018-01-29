مدير "إم بي سي" ينشر صورة للوليد آل إبراهيم عقب الإفراج عنه

نشر المدير التنفيذي لمجموعة "إم بي سي" علي جابر، صورة له مع صاحب قنوات "إم بي سي" الوليد آل إبراهيم.

ونشر جابر الذي يشارك أيضا في لجنة تحكيم برنامج Arabs got talent الصورة على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب تعليقا مصاحبا لها: "حمدا الله على سلامة الشيخ وليد الإبراهيمي".

وظهر الوليد في الصورة عقب الإفراج عنه، من قبل السلطات السعودية.

وأوقف الوليد آل إبرهيم وآخرين بتهم الفساد من قبل السلطات السعودية، لأكثر من 100 يوم، احتجز فيها مع أمراء ومسؤولين ورجال أعمال في فندق "ريتز كارلتون الرياض".

ويملك الوليد آل إبراهيم حصة قدرها 40 % من أسهم مجموعة قنوات "إم بي سي".