مستشفى إماراتية في الفضاء

ويتمثل أحد هذه المشروعات في أول مستشفى فضائي يقدم العلاج لرواد الفضاء عن بعد باستخدام تقنيات النانو تكنولوجي، حسب "خليج تايمز".
#الإمارات تبني مستشفى في الفضاء https://t.co/creoGwOizq pic.twitter.com/soU2QfzBAl— سيف نيوز (@seifnews) January 30, 2018
وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفى في وزارة الصحة الإماراتية إنه سيتم علاج رائد الفضاء عن طريق التحكم في علاجه من الأرض.
واعتبرت البلوشي أن المستشفى ستكون مثالا للعلاج بالتكنولوجيا في المستقبل.
الإمارات تستعد لإطلاق اول مستشفى في العالم لرواد الفضاء #قريق_التواصل_الامارتي #الامارات pic.twitter.com/XierqUO6Rt— فريق التواصل الاماراتي (@UAE_CT) January 30, 2018
ومن المقرر أن تبدأ الأمور المتعلقة بالمستشفى في العمل حينما يبدأ برنامج الإمارات للوصول إلى المريخ عام 2020.
ويتم ربط علاج رواد الفضاء في المستشفى الإماراتي بأحدث ما توصل له العلم في الطب الشخصي.
ديفيد بوي طبيبا لرائد الفضاء السابق باز ألدرين في مستشفى نيوزيلندي https://t.co/ILZM8rZVvB pic.twitter.com/oZhHmmKqMg— horpost عربي (@Horpost) December 6, 2016
أما طريقة العلاج فستكون بالروبوت، حيث يقوم الجراحون بحقن مجرى الدم بالنانو ما يجعل الحاجة إلى التدخل الجراحي تقل، وتقوم تكنولوجيا النانو بالتعرف على الأجزاء التي تحتاج إلى علاج، والتعامل معها.
ويختبر نظام العلاج الجديد على الأرض ثم يستخدم في المريخ، والكشف على رواد الفضاء يتم في طريقة العلاج الجديدة عبر الأشعة.
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