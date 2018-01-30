مستشفى إماراتية في الفضاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إطلاق مشاريع تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

ويتمثل أحد هذه المشروعات في أول مستشفى فضائي يقدم العلاج لرواد الفضاء عن بعد باستخدام تقنيات النانو تكنولوجي، حسب "خليج تايمز".

​وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفى في وزارة الصحة الإماراتية إنه سيتم علاج رائد الفضاء عن طريق التحكم في علاجه من الأرض.

واعتبرت البلوشي أن المستشفى ستكون مثالا للعلاج بالتكنولوجيا في المستقبل.

​ومن المقرر أن تبدأ الأمور المتعلقة بالمستشفى في العمل حينما يبدأ برنامج الإمارات للوصول إلى المريخ عام 2020.

ويتم ربط علاج رواد الفضاء في المستشفى الإماراتي بأحدث ما توصل له العلم في الطب الشخصي.

​أما طريقة العلاج فستكون بالروبوت، حيث يقوم الجراحون بحقن مجرى الدم بالنانو ما يجعل الحاجة إلى التدخل الجراحي تقل، وتقوم تكنولوجيا النانو بالتعرف على الأجزاء التي تحتاج إلى علاج، والتعامل معها.

ويختبر نظام العلاج الجديد على الأرض ثم يستخدم في المريخ، والكشف على رواد الفضاء يتم في طريقة العلاج الجديدة عبر الأشعة.