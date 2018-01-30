بالفيديو... نيكول كيدمان تتناول أربعة أطباق من الحشرات

تناولت الممثلة العالمية، نيكول كيدمان، أربعة أطباق من الحشرات، وذلك للإعلان عن امتلاكها لهذه الموهبة.

تظهر نيكول كيدمان ، في فيديو جديد، من إعداد مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، وهي تتناول أربعة أصناف من الديدان الحية.

وأظهرت نيكول كيدمان في الفيديو حبها لتناول الديدان، قائلة: "هناك ملياري شخص في العالم يتناولون الحشرات، وأنا واحدة منهم".

يذكر أن نيكول كيدمان، فازت مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني في حفل "غولدن غلوب"، وذلك عن دورها في مسلسل " بيغ ليتيل لايز"، متفوقة على منافسيها ريس ويذرسبون وجيسيكا لانج وسوزان ساراندول وجيسيكا بيل.

واحتفلت كيدمان (50 عاما)، بحصولها على الجائزة، بتدشينها حسابا رسميا لها على موقع "إنستغرام" لمشاركة الصور، لتكون أول ما تنشره على الحساب الجديد صور استلامها الجائزة.

وكانت نيكول كيدمان متزوجة من الممثل الأمريكية توم كروز في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتزوج من زوجها الحالي، فنان موسيقى الكانتري، الأسترالي كيث أوربان، في عام 2006.