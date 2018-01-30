بالصور... لهذه الأسباب يستحق كريستيان بيل لقب "الممثل الحرباءة"

قلما هناك ممثلون متفانون في الشخصيات التي يجسدونها، ويندمجون معها إلى حد التوحد، مثل الحائز على الأوسكار كريستيان بيل، الذي هو قادر على تغيير جلده، من شخصية لأخرى ببراعة متناهية، ويشهد على هذا مشواره السينمائي.

بدأ بيل (44 عاما)، الذي ولد في مثل هذا اليوم، 30 يناير/ كانون الثاني، مشواره الفني عندما كان صبيا صغيرا يبلغ من العمر 13 عاما، جذب أنظار المشاهدين إليه، بفضل كمية المشاعر التي أخرجها على الشاشة في فيلم "Empire of The Sun" للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ، من إنتاج 1987.

وفي خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، شارك كريستيان بيل في العديد من الأفلام المهمة، منها "Little Women" من إنتاج 1994، ولكنها لم تكن مؤثرة بالشكل الكافي.

ولكن مع بداية الألفية الثالثة، اتخذ كريستيان بيل، مسارا مختلفا في مشواره الفني، عندما قرر الانغماس في أدوار أكثر تعقيدا، وترتكز على التلاعب بملامحه وجسده، وكانت البداية بتجسيده لدور المليونير الأمريكي المهووس بالقتل، خلال فترة الثمانينيات، "باتريك بيتمان" في الدراما النفسية "American Psycho"، عن رواية بريت إيستون إليس، التي كانت من بين أكثر الروايات مبيعا.

ولأن "باتريك بيتمان" هو شخص يحرص طوال الوقت على الاحتفاظ بمظهره المتناسق المثالي، فقام كريستيان بيل في المقابل، بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام، وخضع لتدريبات قاسية من أجل اكتساب العضلات، بالإضافة إلى خضوعه لنظام غذائي محدد.

5 of Christian Bale's craziest body transformations. When was he fitter – American Psycho or Batman Bale? https://t.co/G6vCST7nuv pic.twitter.com/qp80pEy8J1 — Men's Health (@MensHealthUK) December 20, 2017

وفي عام 2004، يخوض كريستسان بيل تحديا آخر في فيلم "The Machinist"، من إنتاج 2004، والذي يجسد في أحداثه دور العامل "تريفور ريزنيك"، المصاب بالقلق وقلة النوم، بسبب شعوره بتأنيب الضمير من قتله غير العمد لطفل.

وبسبب مرور "تريفور" بهذه الأزمة النفسية الحادة، فإن بيل أنقص 63 رطلا من وزنه، وذلك بتناوله وتحت إشراف أخصائي تغذية، وعلى مدى أربعة أشهر، علبة تونة في أو تفاحة واحدة بشكل يومي، ليصبح وزنه هو 121 رطلا فقط.

I just learned something crazy. Christian Bale only weighed 121 lbs while filming The Machinist. He’s basically the same height as me 6’.



When I was pulled out of Iraq for medical reasons, I weighed 126 lbs, maybe less. 126 is just the lowest number I remember seeing. pic.twitter.com/UWSakTLZL3 — Bert Kallio (@bert_kallio) January 28, 2018

ولكن بعد انتهاء تصويره للفيلم، سارع كريستيان بيل بتناول كل وجباته المفضلة، من بيتزا وآيس كريم، استعدادا لـ "نقلة" فنية أخرى في مشواره الفني، وهي بتجسيده لدور البطل الخارق "باتمان" في سلسلة "The Dark Knight"، من إخراج كريستوفر نولان، والتي أصبح وزنه فيها 180 رطلا.

La trilogia ha vinto due premi Oscar.



In un’intervista rilasciata lo scorso anno, Christian Bale, interprete di Bruce Wayne nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, aveva dichiarato di non essere rimasto soddisfatto della propria perfor… https://t.co/aZCuGEgYku pic.twitter.com/76gSkqYxxv — Universo Fumetto (@fumettouniverse) December 21, 2017

وفي عام 2013، اكتسب كريستيان بيل الوزن بصورة ملفتة، من أجل دور النصاب "إيرفنغ روزنفلد" في فيلم "American Hustle"، والذي اكتسب فيه 43 رطلا إضافيا.

وصرح بيل لمجلة "بيبول" الأمريكية، أنه في سبيل زيادة وزنه، فإنه تناول "الكثير من حلوى الدونات، وشطائر البرغر بالجبن، وأي شيء وقعت يداه عليه".

وأشار إلى أن وزنه كان 185 رطلا ولكنه زاد ليصبح 228 رطلا.

وفي عام 2011، حاز كريستيان بيل على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن دوره "ديكي إكلاند" في فيلم "The Fighter"، المستوحى عن أحداث حقيقية، حول أحد الملاكمين الأيرلنديين.

وفقد بيل بسبب دوره في الفيلم الكثير من الوزن، وأوضح أنه حقق هذا من ركضه طوال الوقت، قائلا أنه حرق 700 سعرة حرارية مقابل ركضه لساعة واحدة.

Christian Bale en "The Fighter" (2009). pic.twitter.com/mllA1xy898 — Javi | JPM (@JPMPranks) November 15, 2017

وفي أحدث تحدياته على الشاشة الفضية، فإن كريستيان بيل يجسد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش، في فيلم "Backseat"، المقرر عرضه هذا العام، والذي اكتسب فيه المزيد من الوزن بشكل ملحوظ.

وصرح بيل أثناء حضوره مهرجان تورونتو السينمائي بأنه تناول الكثير من الفطائر، من أجل تجسيد ديك تشيني.

Christian Bale's new look from his upcoming movie 'Backseat (2018) pic.twitter.com/uz92B9SoDJ — SΛYΞD (@Mohamed_3asr) January 4, 2018

وعن رأي زوجته سيبي بليزيك في هذه التغييرات المختلفة، فقال كريستيان بيل: "لقد رأتني في العديد من الزوايا البشعة المختلفة، وهي تتسامح معي مهما نظرت إلي.. أنا ممتن أن يكون لي زوجة صبورة ومحبة مثلها".