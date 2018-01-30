خبراء الصحة يحثون "فيسبوك" على حذف تطبيق للأطفال

طلب خبراء في مجال صحة الطفل، رئيس شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربرغ، بأن يلغي تطبيقا مخصصا للأطفال.

وقع أكثر من 100 طبيب للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية للأطفال، رسالة مفتوحة، بالتعاون مع حملة "من أجل طفل حر"، حذروا فيها من مخاطر تطبيق "فيسبوك ميسنجر" المخصص للأطفال، تحت سن الـ13 عاما، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأكدت الرسالة أن التطبيق ضار بتطور الطفل، منبهين من أنه أول منصة اجتماعية يتم استخدامها وبشكل واسع داخل المدارس الابتدائية.

Child safety experts attack Facebook over Messenger Kids, ask Mark Zuckerberg to ‘pull the plug’ https://t.co/SfuS19zsNI pic.twitter.com/5pGOdyHlyi — Android Authority (@AndroidAuth) January 30, 2018

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وأشارت الرسالة إلى هناك أبحاثا في تزايد، تحذر من أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي مضر بالأطفال والمراهقين، وهو ما يرجح أن استخدام تطبيق "فيسبوك ميسنجر" الجديد سيقوّض التنمية الصحية للأطفال.

ويمنح تطبيق "ميسنجر كيدز" الفرصة للأطفال البالغين ستة أعوام، أن يراسلوا أصدقائهم، الذين يوافق عليهم آبائهم، وأن يتبادلوا صورهم وفيديوهاتهم معهم.

وكان "فيسبوك"، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أنه يسعى لتوفير تطبيق محادثة خاص بالأطفال، من أجل تواصلهم مع أحبابهم، ولكن تحت إشراف ومراقبة آبائهم.

Health advocates call on Facebook to scrap Messenger Kids app https://t.co/i3oBAefHH6 via @ftmedia pic.twitter.com/vWRsFbpVT6 — Disrupt MediaLab (@dmedialab) January 30, 2018

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وبينما لم يتم إطلاق تطبيق "ميسنجر كيدز" في المملكة المتحدة بعد، ولكن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بارنادو" الخيرية، خاويد خان، صرح لصحيفة "تلغراف"، بأن لديه مخاوف جدية من وصوله إلى أوروبا.

وأوضح: "أن "فيسبوك" يقول إن الآباء أصبحوا قادرين على التحكم في الأطفال الذين يرغبون في تواصل أبنائهم معهم، ولكن أثبتت الأدلة في المقابل بأنهم يتعرضون للإساءة من المقربين منهم، أكثر من الأغراب".

وتابع: "ليس كل الآباء يملكون الثقة والمعرفة لإدارة تطبيق "ميسنجر كيدز" بشكل آمن، فهو قد يضع ضغطا عليهم بشأن تعريف مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي لأطفالهم، وهم في مرحلة مبكرة من عمرهم، والذين لم يتطوروا عاطفيا بعد للتعامل مع الآخرين عبر الإنترنت…والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل الأطفال تحت سن السادسة في حاجة إلى هذا التطبيق؟".