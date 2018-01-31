بالفيديو... أغنية "3 دقات" مصرية أم إسبانية الأصل

تسبب الفنان اللبناني جوني عواد في أزمة للفنان المصري أبو، بعدما سجل أغنية باللغة الإسبانية على لحن أغنية "3 دقات" وسربها عبر الإنترنت، ما دفع البعض إلى تأكيد أن الأغنية الإسبانية هي الأصل، وأن "أبو" هو من سرق اللحن منه.

وكان انتشر على الشبكات الاجتماعية، تسجيل لأغنية إسبانية بنفس لحن "3 دقات"، دون أن يعرف أحد المطرب الذي أداها، مما دفع البعض لاتهام "أبو" بسرقة الأغنية من مطرب إسباني آخر.

إلا أن المطرب اللبناني جوني عواد أظهر براءة المطرب "أبو" والكاتب تامر حبيب من تهمة سرقة كلمات وألحان أغنية "3 دقات" من أغنية إسبانية، مؤكدا أن الأغنية الأخيرة من كلماته ووضعها إعجابا بلحن أغنية "3 دقات" وهو من يقوم بغنائها، احتفالا بنجاحها.

وقام جوني بمداخلات مختلفة عبر راديو "إنرجي" المصري، وأيضا على فضائية "الحياة" المصرية للرد على اتهام صناع أغنية "3 دقات" بسرقة كلمات الأغنية من إحدى الأغاني الإسبانية، بعد ما حققته من انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عواد أنه من قام بترجمة كلمات الأغنية إلى اللغة الإسبانية وإعادة تقديمها خاصة بسبب النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في لبنان والوطن العربي.

وصدرت أغنية "3 دقات"، وهي من كلمات "أبو"، العام الماضي، خلال مهرجان الجونة السينمائي، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي، لتحتل المركز الأول في المشاهدات على يوتيوب، حيث حققت 125 مليون مشاهدة، بجانب ملايين المشاهدات على الشبكات الاجتماعية، سواء فيسبوك أو تويتر.