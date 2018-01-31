شاهد: أول مذيعة روبوت تستعد لأن تحجز مكانا في محطة تلفزيونية

قالت تقارير صحفية عالمية عديدة إن أول مذيعة روبوت، تستعد لأن تحجز مكانا في محطة تلفزيونية.

© Sputnik. Ashraf Kamal روبوت جديد قد يحدث انقلابا في أهرامات الجيزة

ونشرت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية تقريرا عن أن الروبوت "إريكا" تستعد لأن تحجز مكانا لتقرأ نشرة الأخبار في قناة تلفزيونية يابانية

وأشارت إلى أن شركة يابانية متخصصة في تصنيع الروبوتات، ستطرح "إريكا" لتقدم نشرة الأخبار بصورة رسمية، في أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصمم إريكا، هيروشي إيشيجورو، قوله: "إريكا، قريبة جدا من البشر بفضل تقنية الذكاء الصناعي إلى درجة أنها تكاد أن تشعر بك، وكأن ضميرا إنسانيا داخليا مستقلا يحركها".

Some people might wonder if a robot could do their job. Well, meet Erica — the newsreader of the future. #7News pic.twitter.com/5Ss453WlZH — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) January 31, 2018

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ولكن رغم ذلك، فالروبوت المذيعة لا تستطيع أن تحرك ذراعيها، وتستجيب فقط بعينيها إلى المؤثرات الخارجية، بسبب عملها عن طريق الأشعة تحت الحمراء.