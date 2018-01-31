الموسم الثاني من برنامج "أنت الأفضل!" مع لجنة تحكيم جديدة

أعلنت قناة "إن تي في" الروسية عن تجديد أعضاء لجنة التحكيم للموسم الثاني من المسابقة الدولية للأطفال "أنت الأفضل!" الذين تركوا دون رعاية الوالدين.

وسيكون في لجنة التحكيم: الفنان والملحن الشهير إيغور كروتوي، ومغني البوب الحاصل على شعبية كبيرة في تصويت مسابقة الغناء الأوروبية "يوروفيجون 2016" سيرغي لازاريف، والمغنية يوليانا كارولوفا، وكذلك الملحن والمنتج فيكتور دروبيش.

© Sputnik. لجنة التحكيم: (من اليسار) الفنان والملحن الشهير إيغور كروتوي، المغنية الروسية يوليانا كارولوفا، والملحن والمنتج فيكتور دروبيش

سيشارك في برنامج "أنت الأفضل!" 82 طفلا من 13 بلدا، تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 18 عاما. وجاء المشاركون إلى العاصمة من مختلف أنحاء روسيا (من جزيرة سخالين إلى جمهورية داغستان)، وكذلك من رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، لاتفيا، ومولدوفا، وطاجيكستان، وأوزبكستان واستونيا وأوسيتيا الجنوبية.

للمرة الأولى، يشارك في البرنامج أطفال من ألمانيا وسوريا.

ويقول المدير العام لقناة "إن تي في" الروسية، تيمور فاينشتين: "لقد أثبت برنامج "أنت الأفضل!" أنه ليس للموهبة حدود، وأنه لا يجب على القنوات الفدرالية أن تخاف من القصص الاجتماعية التي تعرض خلال البث المباشر. عندما خططنا لهذه المسابقة، كنا نأمل أنه سيمنح الأطفال "تذكرة إلى الحياة"، لأن معظمهم ليس لديهم حتى المستوى الأدنى من التعليم الموسيقي. ونحن نرى النتائج الأولية بالفعل:

تقريبا جميع المتأهلين للتصفيات النهائية في العام الماضي شاركوا في مختلف مسابقات الأطفال الموسيقية، بما في ذلك المسابقات الدولية؛ العديد من المشاركين دخلوا أو يخططون الدخول في مدارس الموسيقى. وبطبيعة الحال، نحن نحاول أن نجذبهم لمشاريع قناة "إن تي في" بأكبر قدر ممكن. وهكذا، شارك 66 طفلا في "سوبر السنة الجديدة"، ولا يزال أمامنا مسرح موسيقي بعنوان "جمهورية شكيد"، حيث سيشارك أطفال من الموسم الثاني".

وكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك"، بصفتها جزءا مهما من وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، وهي شريك دائم للمشروع، والتي تساعد في البحث عن المواهب في بلدان رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق.

أندري بلاغوديرينكو، نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، يقول:

"واحدة من المهام الرئيسية للمسابقة هي المساعدة على تغيير حياة المشاركين نحو الأفضل. ولكننا نحن أنفسنا قد تغيرنا أيضا. وكالة "سبوتنيك"، كونها وكالة إخبارية، أخذت على عاتقها مهمة غير عادية — البحث عن الأطفال. ويساعدنا في هذه المهمة أكثر من 600 موظف في مختلف دول العالم، ومع كل موسم نجد المتسابقين المستقبلين بشكل أسرع".

© Sputnik. أندري بلاغوديرينكو، نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"

المسابقة الدولية "أنت الأفضل!"، التي أجرتها قناة "إن تي في" بالشراكة مع وكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك"، ستوحد المواهب من مختلف أنحاء العالم، وإعطاء الأطفال فرصة لتحقيق أحلامهم.

سيجري العرض الأول من مسابقة "أنت الأفضل!" يوم 10 فبراير/ شباط في الساعة 20.00 بتوقيت موسكو.