ممثلة روسية: فيلم "ابتسم أنت في مصر" يحمل رسالة مهمة

وأبدت الفنانة الروسية سعادتها بسبب تمكنها خلال الفترة الماضية من زيارة عدد كبير من المناطق السياحية المصرية، والتي تم التصوير فيها، مؤكدة استمتاعها طوال فترة تواجدها في مصر.

وتم تصوير مشاهد الفيلم في أبرز المناطق السياحية المصرية، ويناقش عدد من القضايا الهامة، كما يعتبر دعاية للسياحة في مصر بشكل عام، وبشكل خاص السياحة الروسية.

الفيلم إنتاج مصري بمشاركة تنفيذ روسي مأخوذ عن رواية روسية تحمل نفس الاسم للكاتبة الروسية إلينا سبربيرياكوفا، ويخرجه المخرج خالد مهران.

وقال مهران إن هذا العمل بمثابة تبادل ثقافي وسياحي بين البلدين مصر وروسيا، ويضم العديد من الممثلين المصريين والروس، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد، ويجسد بطولته من الفنانين المصريين منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، ومن الفنانات الروسيات EKATERINA KOVALCHUK و ARINA VOLKOVA و Maria rivalو POPLINA GRENTSو ANASTASIYA AKATOVA الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا وقامت إلينا بمشاركة عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والعمل إنتاج شركة "بيراميدز" للإنتاج الفني.