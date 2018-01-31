بالفيديو... سعودية تطلب من زوجها الزواج بثالثة

دعت زوجة سعودية، زوجها أن يتزوج عليها للمرة الثالثة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "زوايا مع د. الزير" الذي يعرض على قناة "رسالة".

وأثارت السيدة التي تقيم في منطقة حائل السعودية ، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب مداخلتها.

وقالت السيدة التي تدعى أم عبد العزيز، إنها تتمنى أن يتزوج زوجها عليها بثالثة؛ ليريحها من ضغوط ومضايقات زوجته الأولى.

وأضافت خلال المداخلة الهاتفية أن إيجابيات التعدد أكبر من سلبياته.

وأشارت إلى أنها تشعر مع زوجها براحة كبيرة، ولديها ولد منه، وأنه يعدل بينها وبين زوجته الأولى في كل الأمور، "إلا أن مشكلتها الوحيدة في زوجته الأولى، وما تقوم به من مضايقات وسب وشتم له بشكل مستمر".

وقام مذيع البرنامج بالدعاء لها بـ"أن ينتقم الله من الزوجة الأولى ويقهرها أكثر، بأن يتزوج عليها الثالثة".

التعدد،يحتاج لتثقيف جميع شرائح المجتمع بضروراته،وواجبات طرفي الزواج بما يكفل استمراريته ،وضمان حقوق الزوجين.. — Dr.Aesa.a Alshamekh (@aesashamikh) January 31, 2018

​وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع طلب السيدة، حيث قال الدكتور عيسى الشامخ عبر "تويتر" إن "التعدد يحتاج لتثقيف جميع شرائح المجتمع بضروراته، وواجبات طرفي الزواج بما يكفل استمراريته وضمان حقوق الزوجين".

الله يكثر من امثالها — وليف الروح (@zdmak2030) January 31, 2018

​وكتب مستخدم آخر "الله يكثر من أمثالها".