في ذكرى ميلاد الفنان دريد لحام... السوريون يبحثون عن غوار الطوشة

تعرف سوريا بفنها، ودريد لحام واحد من فنانيها الأهم خلال القرن العشرين، عاش مدافعا عن فنه ووطنه سوريا، خصوصا طوال سنوات الحرب، ووقف إلى جانب وطنه وجيشه...هو واحد من أشهر الفنانين العرب على مدار سنوات طويلة، فنه ومواقفه كانت كثيرا عنوانا للصحف بل وحديثا يعلق عليه في القنوات الفضائية.

​النشأة والتعليم

ولد دريد لحام في مثل هذا اليوم 31 يناير/ كانون الثاني عام 1934.

ويعتبر الابن التاسع لأسرة كان لها 10 أطفال، ولد لأب سوري وأم لبنانية.

درس في جامعة دمشق التي جسد على مسرحها عديد من الأدوار ليعرف الجميع أن دريد يمكن أن يصبح ممثلا.

أكمل دريد شهادته الجامعية في الكيمياء، وعمل محاضرا، لذا عارضت أسرته تركه لهذا العمل المضمون والمرموق والتوجه إلى التمثيل، لكنه اختار طريقة وسار فيه.

أعماله الفنية

شارك دريد لحام في 61 عملا فنيا، حسب موقع السينما دوت كوم.

دريد لحام يعيد تجسيد #غوار_الطوشة على المسرح في دمشق!

شخصية كانت بـ بداية النجاحات و اتوقع انها الخاتمة اقتربت!#ثلاثةوثماونون_عاماً pic.twitter.com/ANjdhWftvj — Tareq 🇸🇾 (@Tottiitaly88) October 22, 2017

​وألف 41 عملا أبرزهم فيلم "الآباء الصغار" والذي شارك في بطولته مع الفنانة المصرية حنان ترك عام 2006، وبالطبع ألف مسرحيات شهيرة منها "كاسك يا وطن" عام 1979، وهي مسرحية اجتماعية سياسية، التي شارك في بطولتها أيضا، وهي في الأصل من تأليف محمد الماغوط وإخراج خلدون المالح.

​وقد أسس دريد لحام ومحمد الماغوط فرقة "شقائق النعمان" المسرحية التي قدما من خلالها عدد من الأعمال المسرحية.

أما الإخراج، فقد أدار دريد لحام 11 عملا، منهم فيلم "الآباء الصغار" ومسرحية "صانع المطر" عام 1992، وفيلم "كفرون" عام 1990.

قدم لحام أعمالا تخلد اسمه في التاريخ الفني السوري والعربي، سواء في المسرح أو السينما، منها كثير من الأعمال الكوميدية، مثل "صح النوم"، و"حمام الهنا" و"مقالب غوار".

ليالي احلى الناس جميلة بتواجدك

الست رابعة الزيات.

لكن لتواجد الفنان والاستاذ…

دريد لحام….

سوف يفضي على الحلقة رونقاً جميلاً…

يجعله من الليالي المميزة…. pic.twitter.com/UOmoO1PHz3 — Salman Saab (@SalmanSaab6) December 8, 2017

​ومن ضمن الشخصيات التي اشتهر بها دريد لحام "كارلوس" عاز الجيتار المكسيكي، وكذلك شخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي كان لها النصيب في أكثر من عمل له، وهي الشخصية التي اشتهر بها لحام في الستينيات والسبعينيات.

وقدم لحام هذه الشخصية في إحدى المرات على خشبة مسرح دار الأوبرا في العاصمة السورية دمشق ضمن فعاليات "هنا لنا..نتذكر"، وقد اقتبس دريد هذا الاسم من أحد العاملين في التلفزيون السوري، وأضاف له لقب "الطوشة".

وفي عمله السينمائي يعلي لحام فكرة "الورق الجيد"، وقال من قبل إنه لن يعود إلى السينما إلا في حال وجود نص جيد، مؤكدا أنه رفض العديد من الأعمال التي لم يجد نفسه في مضمونها العام، "الفن الهادف ممكن أن يصل إلى الناس بكل شفافية من دون أي مبالغة أو تصرفات وقرارات غير حكيمة، لذا أنا موجود في ذاكرة الآخرين وهم يملكون ذاكرتي"، حسب الجريدة الكويتية.

ويغيب دريد حاليا عن الساحة الفنية منذ 4 أعوام.

​مواقفه السياسية

يؤيد دريد لحام الرئيس السوري بشار الأسد حاليا، وقد تعرض جراء ذلك إلى كثير من الانتقاد، لكنه دوما كان ثابتا على موقفه.

وأكد لحام احترامه الدائم لوجهات النظر الأخرى بخصوص هذا الموضوع وقال "نحن نختلف بالرؤية تجاه الوطن ولكن لا نختلف على الوطن بذاته، أنا إن كنت مؤمناً بالحرية الشخصية وبالديمقراطية فيجب أن أحترم الرأي الآخر، يجب أن أستمع له وقد لا أقلبه"، حسب موقع قناة المنار.

ودوما ما يقول لحام إن أهم أسباب الحرب على سوريا هو وجودها بمحور المقاومة "فلتتوقف سوريا عن وجودها في محور المقاومة ليتوقف القتال فيها".

حياته الاجتماعية

دائما ما يقول دريد لحام إنه منحاز دائما للمرأة "فقد شعرت بأول خفقة قلب لإمرأة وهي أمي".

وقد تزوج لحام من هالة البيطار عام 1963، وتعرف عليها من خلال فرقة الرقص الشعبي السوري التي عمل فيها دريد تحت إشراف وزارة الثقافة، ولدى هالة ودريد أبناء هم "ثائر وعبير ودينا".

وتزوج دريد من الفنانة السورية صباح الجزائري، لمدة 60 يوما عام 1977، وكان في نفس الوقت متزوجا من زوجته هالة.

الفنانة " صباح الجزائري " في يوم زفافها على الفنان دريد لحام " غوار " pic.twitter.com/6UWP0n5CvP — موسى الهندي (@amjaadmmmmm) January 31, 2018

جوائز حصل عليها

خلال سنوات عمله الفني، حصل دريد لحام، على عدد من الجوائز، مثل وسام الاستحقاق والتميز السوري من الدرجة الأولى عام 1976، وحصل على أوسمة الاستحقاق من تونس عام 1979، وليبيا عام 1991، ولبنان عام 2000، وجوائز أخرى من المهرجانات مثل، جائزة الأداء المتميز عن برنامج "هل الهلال" عام 2007 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، و جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة الدولي الأول لسينما الطفل.

عمل دولي

اختير لحام "سفير النوايا الحسنة" لليونيسيف في سوريا عام1992، وعمل سفيرا للنوايا الحسنة مرة أخرى في الأمم المتحدة، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان عام 2006.

حلم لم يتحقق

أراد الفنان السوري دريد لحام أن يقوم بالاشتراك مع الفنان المصري عادل إمام الشهير بالزعيم أن يقدما فيلما معا بعنوان "وطن في السماء" في الثمانينيات لكن هذا الحلم لم يكتمل، ولم يقدما الفيلم.