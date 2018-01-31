تعرف على سعر الليلة في فندق "عش العصفور" المثير (فيديو)

أعلنت شركة "Atelier Lavit" أنها صممت فندقا معلقا بين الأشجار، على ارتفاع 30 قدما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لغرابة التصميم وموقعه.

© REUTERS/ ERIC GAILLARD فندق جديد باسم رونالدو في إحدى الدول العربية

قالت الشركة إن المشروع فريد يتناسق مع روح الطبيعة التي تحيط به، بحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

ونشرت الصحيفة فيديو وصورا للفندق الذي اعتبرته واحدا من أغرب الفنادق في العالم.

الفندق معلق بين الأشجار، في إحدى المناطق الريفية الأكثر شعبية، وبني حول شجرة بلوط تاريخية يبلغ عمرها نحو 100 عام.

تم تصميم الفندق المعلق على شكل ثماني الأضلاع، يمكن الوصول إليه فقط عبر ممر طويل معلق، وهو يعلو عن سطح الأرض.

وتم تثبيت الفندق عبر دعامات في الأرض لسهولة الحركة عليه، وبمجرد عبور الممر الخشبي والوصول إلى مدخل المسكن، يمكن الولوج إليه عبر باب زجاجي يدلف إلى البهو الرئيسي، ومنه إلى غرف المنزل الكلاسيكية البسيطة.

«عش العصفور».. أحد أغرب الفنادق حول العالم صمم على شكل ثماني الأضلاع، يمكن الوصول إليه فقط عبر ممر طويل معلق بين الأشجار على ارتفاع 30 قدماً في احدى الغابات الفرنسية. | ديلي ميل

هل لديك الاستعداد لعيش هذه التجربة ؟ #الشارقة_للأخبار pic.twitter.com/vOe57uHM6t — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) January 31, 2018

​ويمكن استئجار الفندق الذي يوفر أجواء للعشاق والراغبين في لحظات رومانسية لا تنسى، مقابل 290 جنيها إسترلينيا في الليلة.

يحتوي الفندق على العديد من المرافق الراقية مثل النادي الصحي وغرفة للملابس، مع إمكانية رؤية الغابة بأكملها من خلاله.