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00:29 01 فبراير/ شباط 2018
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    سعوديات خلال تجمع في الرياض

    ردود فعل السعوديين بعد الإعلان عن جنسيات المتحرشين في درة العروس

    © REUTERS/ Faisal Nasser
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    أثار إعلان شرطة مكة المكرمة، القبض على المتهمين بواقعة التحرش في درة العروس، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وعقب إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة مكة القبض على المتهمين وجنسياتهم، وأنه تبين أن بينهم ثلاثة سعوديين، ولبناني، وسوري، ومصري، وفلسطيني، تباينت ردود الأفعال على موقع "تويتر"، وتبادل رواد الموقع السباب والشتائم.

    وطالب عدد من السعوديين ترحيل المتهمين من المملكة، فيما طالب آخرين بسجنهم عقابا لهم على فعلتهم.

    وقالت مستخدمة "أجانب وبكل جرأة يلحقوا السعوديات كذا بالسعودية، وين عايشين إحنا.. أي ذل هذا إذا الأجانب حتى ببلدنا يتحرشوا فينا".

    وألقى البعض باللوم على الضحايا، حيث كتب مستخدم تعليقا "وهي وش موديها هناك هالمكان معروف لمن".

    وكتب آخر "ياعرب مايهمن جنسيتهم، لو أن البنات محتشمات.. لن يتجرأ عليهن أحد ولكن لم يقم الشباب بهذا الأمر الخاطئ إلا بسبب ما رأوه من البنات".

    وكانت الشرطة السعودية، أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين بواقعة التحرش في درة العروس، والتي أثارت حالة من الجدل مؤخرا.

    وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، "بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية، بملاحقة ومضايقة فتيات والتحرش بهن في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة، فقد أسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية لهذه الجريمة، التي استنكرها المجتمع في أنحاء المملكة كافة، بتوفيق الله تعالى، عن تحديد هوية المتورطين فيها".

    خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
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    وأضاف أنه اتضح أن "المتهمين سبعة أشخاص في العقد الثاني من عمرهم؛ بينهم ثلاثة سعوديين، ولبناني، وسوري، ومصري، وفلسطيني"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

    وأكد أنه تم القبض عليهم جميعا، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

    ‫وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص رجال الأمن على تنفيذ الأنظمة، والمحافظة على القيم الشرعية ورعايتها، وأن "الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزمٍ وصرامة، على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بالآداب العامة".

    يذكر أن حادثة التحرش التي وقعت في منطقة درة العروس، شغلت السعوديين، بعد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الشبان مجهولي الهوية وهم يتحرشون بفتيات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تحرش, الشرطة, أخبار, فلسطين, مصر, جنسية, درة العروس, مكة المكرمة, جدة, السعودية
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