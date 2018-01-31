ردود فعل السعوديين بعد الإعلان عن جنسيات المتحرشين في درة العروس

أثار إعلان شرطة مكة المكرمة، القبض على المتهمين بواقعة التحرش في درة العروس، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة مكة القبض على المتهمين وجنسياتهم، وأنه تبين أن بينهم ثلاثة سعوديين، ولبناني، وسوري، ومصري، وفلسطيني، تباينت ردود الأفعال على موقع "تويتر"، وتبادل رواد الموقع السباب والشتائم.

ياعرب مايهمن جنسيتهم والله لو ان البنات محتشمات وملتزمات بحجابهم والله لن يتجراء عليهم احد ولكن لم يقم الشباب بهذا الامر الخاطئ الا بسبب مارأوه من البنات. — محمد بن سعيد (@mhmyr05) January 31, 2018

​وطالب عدد من السعوديين ترحيل المتهمين من المملكة، فيما طالب آخرين بسجنهم عقابا لهم على فعلتهم.

كالعادة اللوم يقع على عاتق الفتاة و لباس الفتاة!! — ✨Rn.Mona (@Mona416a) January 31, 2018

​وقالت مستخدمة "أجانب وبكل جرأة يلحقوا السعوديات كذا بالسعودية، وين عايشين إحنا.. أي ذل هذا إذا الأجانب حتى ببلدنا يتحرشوا فينا".

مانبي اعتذار نبي يفتح تحقيق نشوف منوين أخذ الجنسيه واذا هو سعودي نبي نعرف ليش يستفز الشعب مره بدو ومره قروي. مايدري أن احنا نحب فينا البدو والحضر والقروي والمدني وكل الشعب متوحد يكفي سدو البوليع اللي اطلع هالاشكال مره بادكوك ومره خاشقجي ومره خال خلاص. — ساره السبيعي (@aOBLl81xDZpC28z) January 31, 2018

​وألقى البعض باللوم على الضحايا، حيث كتب مستخدم تعليقا "وهي وش موديها هناك هالمكان معروف لمن".

اجانب ويتحرشون ،

وسعودي ولا يحمي بنت بلده

،#مولمة — حسن (@h_alfaife) January 31, 2018

​وكتب آخر "ياعرب مايهمن جنسيتهم، لو أن البنات محتشمات.. لن يتجرأ عليهن أحد ولكن لم يقم الشباب بهذا الأمر الخاطئ إلا بسبب ما رأوه من البنات".

اي بالله قسم بالله اني اقرأ الخبر واني صدعت — حسن (@h_alfaife) January 31, 2018

​وكانت الشرطة السعودية، أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين بواقعة التحرش في درة العروس، والتي أثارت حالة من الجدل مؤخرا.

@KingSalman @jedgovsa @makkahregion تحرش جنسي باليد و اقتحام شاليهات البنات في #درة_العروس وأخذهم بالقوة ولا فيه حسيب ولا رقيب ولا امن ولا قوانين لردع هؤلاء الشباب انتهكوا أعراض الناس داخل بيوتهم



لاَحَوْلَ وَلاَ قَوَّةَ إِلاَ بِاللَّـہَ الْعَلَـيُّ الْعَظِـيِم #السعودية #جدة pic.twitter.com/kZsEoGSUB7 — ياسر.ع.ع.بن محمد🇸🇦 (@yasser_bin_moh1) January 21, 2018

​وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، "بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية، بملاحقة ومضايقة فتيات والتحرش بهن في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة، فقد أسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية لهذه الجريمة، التي استنكرها المجتمع في أنحاء المملكة كافة، بتوفيق الله تعالى، عن تحديد هوية المتورطين فيها".

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE فضيحة تحرش ترامب بالسيدات تتصاعد

وأضاف أنه اتضح أن "المتهمين سبعة أشخاص في العقد الثاني من عمرهم؛ بينهم ثلاثة سعوديين، ولبناني، وسوري، ومصري، وفلسطيني"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأكد أنه تم القبض عليهم جميعا، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

‫وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص رجال الأمن على تنفيذ الأنظمة، والمحافظة على القيم الشرعية ورعايتها، وأن "الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزمٍ وصرامة، على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بالآداب العامة".

يذكر أن حادثة التحرش التي وقعت في منطقة درة العروس، شغلت السعوديين، بعد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الشبان مجهولي الهوية وهم يتحرشون بفتيات.