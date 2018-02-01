ميلانيا ترامب من أهم أسباب تنشيط السياحة في سلوفينيا

أعلن مكتب حكومي في سلوفينيا، اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد ارتفع إلى 17 في المئة تقريبا العام الماضي، ومن بين الأسباب كانت ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى.

© REUTERS/ Kazuhiro Nogi هل هناك خلاف بين ترامب وزوجته ميلانيا

وأضاف المكتب أن عدد السياح وصل إلى 3.4 مليون سائح، ومن أهم أسباب هذه الزيادة أن ميلانيا ولدت في سلوفينيا، وتحديدا في بلدة سفنيشيا جنوب شرقي البلاد، بحسب " تشنال نيوز آسيا ".

وتعتمد سلوفينيا على الترويج لنفسها كمقصد آمن وبقعة خضراء في قلب أوروبا، حيث تمثل مدخلا إلى أماكن في البحر الأدرياتيكي والمواقع الجبلية.

وسجلت سلوفينيا العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي، أرقاما قياسية في أعداد السائحين، حيث يأتي معظم السياح الأجانب من إيطاليا وألمانيا والنمسا.

وارتفع عدد السياح الألمان بنسبة 26 في المئة بشكل سنوي، بينما ارتفع عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة بنسبة 24 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وجاء تراجع البطالة ضمن الميزات التي حصلت عليها سلوفينيا بفضل ميلانيا ترامب، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 10.2 % في مارس/ آذار من العام الماضي، مقارنة بنحو 12 % في مارس/ آذار من العام قبل الماضي، وتتوقع حكومة سلوفينيا نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% هذا العام مقارنة بنسبة 2.5 % في العام الماضي

يشار إلى أن ميلانيا، البالغة من العمر 46 عاما، قضت معظم فترة شبابها في بلدة سفنيشيا جنوب شرقي البلاد، قبل أن ترحل إلى العاصمة ليوبليانا للالتحاق بالمدرسة الثانوية، ثم بدأت فيما بعد مشوارها الوظيفي كعارضة أزياء.