تدمير معبد أثري بسوريا في عملية عفرين (فيديو وصور)

تعرض معبد عين دارة الأثري في شمال سوريا إلى التدمير جراء العملية العسكرية التركية في عفرين.

وتحولت منحوتات حجرية كانت تزين الجدران الخارجية في المعبد إلى ركام، حسب فيديو نشرته، أ ف ب.

ولم يتبق من الأسود البازلتية إلا مخالبه.

© Sputnik. Waeel Hafian محميات أثرية في عفرين

وكان مدير البعثة السورية الفرنسية الأثرية في شمالي سوريا، الدكتور مأمون عبد الكريم قال لـ "سبوتنيك"، إن القصف المدفعي التركي دمر موقع تل عين دارة الأثري في عفرين.

© Sputnik. Waeel Hafian محميات أثرية في عفرين

وأشار عبد الكريم إلى أن المواقع والتلال الأثرية التي تخبئ تاريخ العصور الذي مر على المنطقة قبل الميلاد تتعرض بشكل كامل للتدمير، ولا يتبقى نقوش أو رسوم أو تماثيل سليمة في المعبد أو التل الأثري.

وتقوم تركيا بعملية عسكرية في عفرين على مواقع داعش منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.