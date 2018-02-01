تدمير معبد أثري بسوريا في عملية عفرين (فيديو وصور)

وتحولت منحوتات حجرية كانت تزين الجدران الخارجية في المعبد إلى ركام، حسب فيديو نشرته، أ ف ب.
ولم يتبق من الأسود البازلتية إلا مخالبه.
وكان مدير البعثة السورية الفرنسية الأثرية في شمالي سوريا، الدكتور مأمون عبد الكريم قال لـ "سبوتنيك"، إن القصف المدفعي التركي دمر موقع تل عين دارة الأثري في عفرين.
وأشار عبد الكريم إلى أن المواقع والتلال الأثرية التي تخبئ تاريخ العصور الذي مر على المنطقة قبل الميلاد تتعرض بشكل كامل للتدمير، ولا يتبقى نقوش أو رسوم أو تماثيل سليمة في المعبد أو التل الأثري.
وتقوم تركيا بعملية عسكرية في عفرين على مواقع داعش منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
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