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17:59 01 فبراير/ شباط 2018
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    حتى لا تضر جسدك... 8 أطعمة صحية تجنب تناولها في هذه الأوقات

    © Sputnik. Ilona Hvartskiya
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    لا يعتمد نظام التغذية الصحي على تناول الأطعمة الصحية فقط، بل يلعب توقيت تناول هذه الأنواع من الطعام دورا هاما في تعزيز صحة وكفاءة الجسم.

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    © AP Photo/ AJ Mast
    في اليوم الوطني للفشار... 5 فوائد صحية قد لا تعرفها عنه
    يعرض التقرير التالي، الذي نشره موقع "بولدسكاي"، عشرة أنواع من الأطعمة الصحية التي رغم ذلك تسبب ضررا للجسم حال تناولها في التوقيت غير المناسب.

    العصائر

    شرب العصائر الغنيات بالسكريات في الصباح يمدك بالطاقة ويجعلك نشيطا، أما تناولها في الليل يسبب زيادة في الوزن كون الجسد يتوقف عن أي نشاط ليلا ما يحول السكريات لدهون.

    البرتقال

    تناول البرتقال في الصباح يعطي شعورا بالحيوية، ويزيد من معدل الحرق في الجسم، وتناوله في الليل يسبب حرقة المعدة كونه يزيد معدلات الحموضة في المعدة.

    الشاي الأخضر

    رغم أنه غني بالكثير من الفوائد، إلا أن تناوله في الصباح يؤدي لشعور بالحرقة والجفاف، ويكون من الأفضل تناوله على مدار اليوم وعلى معدة ممتلئة.

    الأرز

    فتفادى تناوله ليلا بكل الطرق الممكنة حيث يسبب لك الشعور بالانتفاخ ويؤدي لاضطرابات في النوم بجانب زيادة الوزن.

    الحليب

    شرب الحليب في النهار يسبب الكسل كونه يحتاج لوقت طويل حتى يتم هضمه، أما شربه في الليل يساعد الجسم على الاسترخاء ويساعد على النوم ويجعل الجسد يستفيد منه بأقصى قدر ممكن.

    التفاح

    تناوله في المساء يسبب حرقة المعدة والحموضة، أما في النهار يساعد المعدة على القيام بمهمتها في الهضم على أكمل وجه.

    الزبادي

    النهار هو أنسب وقت في اليوم لتناوله حيث يسهل من عملية الهضم ويفيد المعدة، أما في الليل يؤدي للحموضة والمشاكل الهضمية ويؤثر على مجرى التنفس ويسرع من إصابة الجسم بالبرد والسعال.

    الشوكولاتة الداكنة

    غنية بالمركبات التي تعزز صحة الجسم وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، ولكن لا تتناولها ليلا كونها تسبب المزاج السيء وتقلل من ضغط الدم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    خل التفاح, البرتقال, الأرز, صحية, الشاي الأخضر, الحليب
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