بالفيديو... جورج كلوني لم يتكبد عناء في لقائه الأول مع زوجته أمل علم الدين

© REUTERS/ MARIO ANZUONI جورج كلوني يلمح إلى اعتزاله التمثيل

وأكد كلوني في لقائه مع برنامج "My Next Guest Needs No Introduction"، من تقديم الإعلامي الأمريكي ديفيد ليترمان، أنه حتى لم يضطر لمغادرة منزله من أجل لقائها.

وأوضح جورج كلوني، أنه عندما كان مجودا في منزله، بجوار بحيرة كومو الإيطالية، في يوليو/ تموز 2013، زارته صديقة مقربة وبصحبتها أمل علم الدين.

وقال إن صديقته اتصلت به، وسألته إن كان من الممكن أن تزوره وبرفقتها صديقة، فأجاب بالتأكيد.

وأشار جورج كلوني إلى أنه تصادف تواجد أبويه في منزله في ذلك اليوم، لتكون فرصة للتحدث معها عن قرب.

وتابع: "بعد ذلك اللقاء، طلبت أمل علم الدين مني أن تحصل على بريدي الإلكتروني، لكي ترسل صورا لها مع أبوي، فبدأنا في المراسلة، ولم أكن أعلم أنها ترغب في الخروج معي، وكنت أعتقد أننا مجرد أصدقاء".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2013، كان أول موعد غرامي بين جورج كلوني وأمل علم الدين، وكان ذلك في العاصمة البريطانية لندن، وقت إشرافه على الموسيقى التصويرية لفيلمه "Monuments Men".

وتزوج جورج كلوني بأمل علم الدين في عام 2014، وأثمر زواجهما عن توأم، ييلغان من العمر 7 أشهر، وهما إلا وألكساندر.

وسيذاع لقاء جورج كلوني في برنامج "My Next Guest Needs No Introduction"، عبر شبكة "نيتفلكس"، الجمعة 9 فبراير/ شباط.