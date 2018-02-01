بالفيديو... نجاة كويتي وعروسه من الموت بأعجوبة في أستراليا

نجا عريس كويتي وعروسه، من الموت بأعجوبة، أثناء قضائهما شهر العسل في أستراليا.

تفاجأ العريسان عندما اصطدمت شاحنة بسيارة الأجرة التي كانا يستقلاها، ودفعتهما لنحو 30 مترا، وفقا لصحيفة "جلف ديجيتال نيوز" الخليجية.

وذكرت المحطة أنهما تعرضا للحادث، أثناء توجههما إلى مطار سيدني الدولي، للعودة إلى بلدهما، بعد انتهاء شهر العسل.

ولم يصب العريسان من الحادث سوى بجروج طفيفة، بينما تعرضت سيارة الأجرة لبعض الخدوش.

وحضرت الشرطة الحادث، يوم الإثنين 29 يناير/ كانون الثاني، وقررت عدم اتخاذ أي إجراء آخر، ولكنها غيرت رأيها بعدما شاهدت لقطات الحادث، التي صورتها كاميرات المراقبة في الشارع.

وزارت الشرطة مستودع الشركة المسؤولة عن الشاحنة، في اليوم التالي، الثلاثاء، في مزرعة وارويك، من أجل التحقيق مع السائق والإدارة المسؤولة عنه.

وأصدرت شركة "دايريكت فريت إكسبريس" للنقل والشحنات بيانا، قالت فيه إن تجاوز السرعة، وتعاطي المخدرات والكحول، والفشل الميكانيكي، والتعب، لم تكن كلها عوامل وراء وقوع الحادث.