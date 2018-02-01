بالفيديو... الملك سلمان يطلب السيف ويرقص العرضة

حضر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لهذا العام.

وأقيم الحفل الختامي في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية، في مدينة الرياض ، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

وخلال الحفل تفاعل الملك سلمان مع رقصة العرضة السعودية، وطلب السيف حتى يشارك في حفل اختتام المهرجان.

وكان في استقبال الملك فور وصوله إلى المهرجان، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، المشرف العام على نادي الإبل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل فهد بن عبد الله السماري، وعدد من المسؤولين.

أبو فهد الله يطول عمره و يبقيه ذخر للأمة pic.twitter.com/iqQAuxmja5 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 1, 2018

​وعقب وصول الملك سلمان، دشن سباقات الهجن، وشهد الحفل الختامي تكريم خادم الحرمين الفائزين بجوائز المهرجان.