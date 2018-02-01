7 علامات على وصول علاقتك مع مديرك لمرحلة الخطر

إن علاقتك القوية داخل العمل قد تحسن من أدائك، ولكن إذا كنت مقربا من مديرك إلى درجة معينة، فإن هذا يؤذيك أكثر من إفادتك، فمن الرائع أن تحظى بعلاقات شخصية في العمل، وأن تكون مقربا من زملائك، ولكن إذا كان هذا الزميل هو مديرك، فإن الأمور تصبح غريبة، خاصة وأنه صاحب السلطة والقرار.

أشار الخبراء إلى وجود 7 علامات، تدل على أن العلاقة مع المدير دخلت في مرحلة غير صحية وخطيرة، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية.

Employer, manager or worker? It’s important to know your rights and responsibilities. Here are five key employment rights and rules, and free online employment tools: https://t.co/DrSyAHOhR8 #HR #smallbiz pic.twitter.com/s7tVHv27Nc — business.govt.nz (@business_govtNZ) January 23, 2018

1) لا يوجد تقييم لعملك

إذا كنت مقربا جدا من رئيسك، فقد تلاحظ أنك لم تعد تتلقى أي ملاحظات بناءة أو أن تحصل على أي إرشادات حول كيف يمكنك أن تأخذ حياتك المهنية إلى مستوى أفضل.

إن الأصدقاء عادة لا يرغبون في مضايقة أصدقائهم، ولكن غالبا ما يكون التقييم الحاد من جانب مديرك لأدائك، هو من أعظم الدوافع لمساعدتك على المضي قدما في حياتك المهنية.

2) المدلل

عندما تلحظ أن مديرك لا يشركك في المشروعات المهمة، ويأخذك لتناول الغذاء في الكثير من الأحيان، أكثر من أعضاء آخرين في الفريق، فإن هذا إنذار خطير، لأن هذا قد يجعل زملاءك ينبذونك وتجد صعوبة في التعاون معهم، حسب قول لين تايلور، خبير في مكان العمل ومؤلف كتاب "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior & Thrive in Your Jo".

3) كلاكما تشاركان نكاتا مزعجة للزملاء

تقول المعالجة النفسية ألينا غيرست: "لا بأس إذا قمت بتطوير الصداقة مع رئيسك خارج العمل، ولكن من الممكن أن يكون ضارا، إذا بدأتم في إلقاء نكات تشير إلى الزملاء في العمل، وهذا يقلل من الروح المعنوية في مكان العمل ويضر بالإنتاجية".

4) لقاءاتكما اجتماعية أكثر من تناولها للعمل

إذا كنت قريبا جدا من رئيسك، فغالبا ما يكون الخط الفاصل بين العمل واللهو غير واضح، ويكمن الخطر في أنك لا تحصل على الاتجاه أو الدعم الذي تحتاجه، إذ أن لقاءاتكما يسودها الأجواء الاجتماعية، أكثر من فرصة لمناقشة القضايا القائمة على العمل الحقيقي أو الحاجة إلى التوجيه.

تقول لين تايلور: "إنه لأمر جيد أن يدعوك المدير إلى الغذاء في بعض الأحيان، ولكن إذا تم اختيارك بمفردك، من أجل تناول المشروبات أو تناول العشاء معه، فمن المرجح عبور الحدود. ويجب أن تكون قادرا على القيام بعملك خلال ساعات العمل العادية، وأنت لا تشعر بعدم الارتياح بشأن وقت أو مكان اللقاء، وإذا شعرك بهذا، فمن حقك أن تتحدث فورا معه، ولكن بدبلوماسية".

6) طبيب نفسي

كن حذرا فيما تشاركه مع رئيسك، فإذا تعاملت معه كوسيلة تنفيس، وأخبرته عن الإحباطات الخاصة بك بداخل مكان العمل، فإنه من الأفضل أن تبقى صامتا.

7) العلاقة تتحول إلى غزل

قد يلقبك مديرك باسم تدليل، أو أن تكون مجبرا في مناسبات متكررة على مبادلته العناق، وعندها ستشعر بالإحراج. وكلما طال انتظارك لوضع حدا لسلوكه، كلما كان التحدي أكثر صعوبة — والتداعيات القانونية لهذا يمكن أن تكون كبيرة.

وقد تؤدي هذه التصرفات إلى خلق بيئة عدائية، سواء من جانبك أو المدير أو داخل مكان العمل، كما قد يصدر العمال الآخرون مطالب قانونية، اعتراضا منهم على ما يروه.