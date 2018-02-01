تفاصيل جديدة بشأن رقص شاب وفتاة في الشارع بالسعودية (فيديو)

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد دباش، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة رقص شاب وفتاة في أحد شوارع مدينة أبها في منطقة العسير جنوبي السعودية.

© REUTERS/ Faisal Nasser ردود فعل السعوديين بعد الإعلان عن جنسيات المتحرشين في درة العروس

وقال دباش إنه "تم القبض على الشاب الذي ظهر راقصا مع الفتاة في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية".

وأضاف في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع "تويتر"، أن "إجراءات البحث والمتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الشاب الذي اتضح أنه سعودي الجنسية، وفي العقد الرابع من العمر.

وأوضح دباش أن "العمل جار على إحضار الفتاة الراقصة"، مشيرا إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

​يذكر أن مقطع فيديو يظهر رقص شاب مع فتاة في أحد شوارع مدينة أبها في منطقة العسير جنوبي السعودية، أشعل أمس الأربعاء، جدلا واسعا بين السعوديين، حيث أثار المقطع استياء وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضبط المسؤولين ومحاكمتهم عن المقطع الذي اعتبروه "غريبا على أخلاق الشعب السعودي".

وكان المتحدث الرسمي باسم سلطات عسير، قال إن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وجه بالقبض على المتورطين في المقطع "بشكل عاجل"، وإحالتهم للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.