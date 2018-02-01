تفاصيل جديدة بشأن رقص شاب وفتاة في الشارع بالسعودية (فيديو)

وأضاف في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع "تويتر"، أن "إجراءات البحث والمتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الشاب الذي اتضح أنه سعودي الجنسية، وفي العقد الرابع من العمر.
وأوضح دباش أن "العمل جار على إحضار الفتاة الراقصة"، مشيرا إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
February 1, 2018
يذكر أن مقطع فيديو يظهر رقص شاب مع فتاة في أحد شوارع مدينة أبها في منطقة العسير جنوبي السعودية، أشعل أمس الأربعاء، جدلا واسعا بين السعوديين، حيث أثار المقطع استياء وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضبط المسؤولين ومحاكمتهم عن المقطع الذي اعتبروه "غريبا على أخلاق الشعب السعودي".
وكان المتحدث الرسمي باسم سلطات عسير، قال إن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وجه بالقبض على المتورطين في المقطع "بشكل عاجل"، وإحالتهم للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
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