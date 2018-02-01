"سوبر ماريو" يغزو دور السينما... ليس أول فيلم

أعلنت شركة "نينتندو" مؤخرا، وبصورة رسمية، عن إطلاقها لفيلم عن شخصية بطل ألعاب الفيديو "سوبر ماريو".

وتشارك في إنتاج فيلم "سوبر ماريو" شركة "استوديوهات إيلومينيشن"، التي أنتجت أفلام رسوم متحركة شهيرة، منها "Despicable Me" و"Minions"، وفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

ولا توجد هناك تفاصيل رسمية حتى الآن، حول موعد طرح الفيلم في دور السينما، ولكن ذكرت محطة "بي بي سي" البريطانية، أن هناك مزاعم، وفقا لجدول أعمال "نينتندو"، بأنه من المقرر أن يطرح في عام 2020.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018

ويأتي إعلان "نينتندو" عن طرحها لفيلم عن "سوبر ماريو"، بعد أن سجلت الشركة نجاحا كبيرا في الربع الثالث، بدءا من الثلاثاء، 30 يناير/ كانون الثاني.

وحققت شركة "نينتندو" أهدافها، قبل ثلاثة أشهر، ببيعها لـ14 مليون جهاز "سويتش كونسول"، بالإضافة إلى ألعاب متعلقة بشخصية "سوبر ماريو"، وهي "ماريو كارت 8 ديلوكس"، "وسوبر ماريو أوديسي".

يذكر أن فيلم "سوبر ماريو" الجديد، ليس هو الأول على شاشة السينما؛ فسبقه فيلم من أداء ممثلين، وإنتاج 1993، ويحمل اسم "Super Mario Brothers" وهو من بطولة الممثل البريطاني بوب هوسكنز، ولكنه شكل إخفاقا كبيرا في شباك التذاكر وقتها.