صورة نادرة لسعاد حسني قبل وفاتها بفترة قصيرة

شارك مصور لبناني، مؤخرا، صورة للممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني، زعم أنها التقطت لها قبل وفاتها بفترة قصيرة.

قال المصور يحيى جان، عبر حسابه على "إنستغرام"، إن الصورة التقطت لـ سعاد حسني، وقتما كانت صحتها قد بدأت بالتحسن، وفقدت وزنها، وتجري عملية زراعة أسنان جديدة.

وكتب مع الصورة النادرة: "الراحلة سعاد حسني، وصورة لم تر النور (قبل رحيلها بفترة قصيرة) وباين إنها بهالفترة بدت ترجع لصحتها وخسست وزنها، وبهالفترة كانت عم تجري عمليات لزراعة أسنان جديدة".

A post shared by Yehia Gan Official (@yehia_gan) on Jan 28, 2018 at 9:15am PST

يذكر أنه مرت، في 26 يناير/ كانون الثاني، الذكرى الـ76 على ميلاد سعاد حسني.

وتوفيت سعاد حسني في 21 يونيو/ حزيران 2001، عن 59 عاما، في العاصمة البريطانية لندن، وسط شبهات حول تعرضها للقتل، بإلقائها من شرفة مسكنها.

وتعتبر سعاد حسني، من أبرز ممثلات السينما المصرية، والفن العربي، ومن أشهر أفلامها "غروب وشروق"، و"القاهرة 30"، و"الزواج على الطريقة الحديثة"، و"الثلاثة يحبونها".