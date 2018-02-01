"أبل" تعيد تطبيق "تلغرام" إلى متجرها بعد حذفه

أعادت شركة "أبل" مؤخرا، تطبيقات "تلغرام"، إلى متجرها الإلكتروني، بعدما حذفتها بصورة مؤقتة خلال الساعات الماضية.

حذفت "أبل" تطبيقات "تلغرام" و"تلغرام X"، بعدما اكتشفت احتوائهما على مضمون غير لائق، ولكنها قررت أن تعيدهما مرة أخرى، بعد أن تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفقا لموقع "سي نت".

وكان رئيس تطبيق "تلغرام"، الروسي بافيل دوروف، غرد عبر حسابه على "تويتر": "تم تنبيهنا من قبل شركة أبل بأن المحتوى غير المناسب أصبح لمستخدمينا، وتم حذف كلا التطبيقين من متجر "أبل".

وتابع دوروف: "وبمجرد أن تتوافر لدينا الحماية، من المتوقع أن تعود التطبيقات مرة أخرى إلى المتجر".

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store. — Pavel Durov (@durov) February 1, 2018

وبعدها، أعلن بافيل دوروف، عن أن التطبيقين عادا بالفعل إلى متجر "أبل" الإلكتروني، في هذه التغريدة.

Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.



Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.



Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK — Pavel Durov (@durov) February 1, 2018

© REUTERS/ Dado Ruvic إيران ترفع الحجب عن تطبيق "تلغرام"

ويعد تطبيق "تلغرام X" الجديد، هو بديل أسرع لتطبيق "تلغرام" الأصلي، وأكثر فاعلية من حيث الحفاظ على كفاءة بطارية الهاتف الذكي.

وأشار مطورو "تلغرام" إلى أنه أكثر أمانا من كل تطبيقات المراسلة الأخرى، لأن المراسلات السرية التي تتم عبره، لا تترك أثرا على الخوادم، ويدعم الرسائل التي تدمر تلقائيا.

ولكن تعرضت تطبيقات "تلغرام" لانتقادات، بعد أن طالته اتهامات بأنه يسمح للإرهابيين بالتواصل مع بعضهم البعض، وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، أن "منصات التواصل الاجتماعي الصغيرة قد تشكل منزلا للمجرمين والإرهابيين، ورأينا ذلك مع "تلغرام"، ونحن في حاجة لرؤية المزيد من التعاون من جانب منصات صغيرة مثله لوقف هذا".