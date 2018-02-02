سر ارتداء رئيس وزراء كندا "جوارب البط"

لفت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأنظار إليه بسبب ارتدائه جوارب ذات ألوان غريبة، لم يعتاد معظم السياسيين الظهور بها في المحافل الدولية والمقابلات الرسمية.

© Sputnik. Alex Pantsikov ترودو يركز على دور المرأة خلال ترؤس كندا مجموعة السبع

وجاء آخر ظهور لترودو بهذه الجوارب في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، والذي ظهر فيه مرتديا جوارب مرقطة بالبط الأصفر، ما أثار السخرية وصلت إلى حد النقد الصريح، دون أن يعرف منتقدوه السر وراء ارتدائه لمثل هذه الجوارب، وهو ما كشفته هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي ".

وكشفت "بي بي سي" في تقرير لها نشرته يوم 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ضمن ساسة يدعمون رجل أعمال شاب مصاب بمتلازمة داون يدعى جون كرونين يمتلك شركة لتصنيع الجوارب، أسسها في 2016 بعد تخرجه من المدرسة العليا.

ويقول السيد مارك، والد الشاب جون كونين، إن بعد انتهاء ولده من الدراسة، فكر في عدة مشاريع في مجالات مختلفة إلا أنه استقر في النهاية على بيع الجوارب لأنه يحب ألوانها، وبالفعل نجحوا خلال أول عام في تحقيق أرباح قدرت بـ1.4 مليون دولار.

ونجح جون ووالده في جمع تبرعات تقدر بـ30 ألف دولار، ساعدتهم على توصيل إنتاجهم من الجوارب إلى العديد من دول العالم، وكان من بين داعميهم الرئيس الأمريكي جورج بوش بالإضافة إلى جاستن ترودو.