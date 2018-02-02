"حبيب الملح" قيد التحقيق بسبب فيديو في أحد مطاعمه (فيديو)

يواجه الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، المعروف بـ"حبيب الملح" تحقيقا من قبل السلطات الأمريكية، بعد افتتاحه لفرع جديد من مطاعمه في نيويورك.

صرح مسؤول في إدارة الصحة في بلدية نيويورك، بأن تحقيقات جارية في الوقت الحالي حول الشكاوى التي قدمت إلى البلدية،

والتي تتعلق بالفيديو الذي قام الطاهي بنشره بعد افتتاحه لفرعه الجديد في نيويورك.

الشكاوى والتي تتعلق بأمور النظافة واللوائح الصحية للمدينة، حيث تحظر هذه اللوائح لمس الوجبات باليدين العارية، كما تحذر لبس المجوهرات

في اليدين عند تحضير الوجبات، وبأن نصرت قد انتهك هذه القواعد.

نصرت أو "حبيب الملح" كما يحب معجبوه بأن يسمونه، كان نشر مقطع فيديو داخل مطعمه الجديد في نيويورك، وهو يمسك قطعة من اللحم بيده

قبل أن يبدأ بتقطيعها، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من سكان المدينة.

يذكر بان "حبيب الملح" يواجه موجة من الانتقادات في أمريكا لارتفاع الأسعار في مطاعمه، مقارنة بمتوسط أسعار المطاعم الأمريكية.