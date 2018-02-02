دراسة: هذا الممثل هو الأقل وسامة من بين كل الذين جسدوا "جيمس بوند"

أظهرت دراسة علمية، مؤخرا، أن هناك ممثلا واحدا، من بين كل الذين جسدوا دور العميل السري البريطاني "جيمس بوند" على شاشة السينما، يتمتع بأقل درجة من الوسامة، مقارنة مع أقرانه.

يؤكد جراح التجميل، المقيم في بريطانيا، جوليان دي سيلفا، أن الممثل البريطاني دانييل كريغ، هو أقل ممثل وسيم، جسد دور "جيمس بوند"، واستند في هذا على معايير ذهبية يونانية للجمال، وفقا لموقع "إنسايدر".

وتقيس المعايير الذهبية اليونانية درجة جاذبية الفرد، بناء على كيفية متناظرة هيكل الوجه.

Daniel Craig is the 'least attractive Bond' says studyhttps://t.co/2fNhf7svS5 pic.twitter.com/IkEYNmLp2X — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) February 2, 2018

​

Daniel Craig's James Bond Movies Are So Boring https://t.co/J1VAb6BVve pic.twitter.com/m1GPUjGhq6 — VICE UK (@VICEUK) January 17, 2018 ​

ووفقا لهذه المعايير، فإن دي سيلفا، أشار في دراسته إلى أن وجه دانييل كريغ، هو الأقل تناظرا، من بين كل الممثلين السبعة الذين لعبوا "جيمس بوند"، لأنه يحتوي على شفاه رقيقة، وأنف مصلي، ووجه واسع جدا، لينال نسبة 84.2 في المئة في درجة الوسامة.

يذكر أن دانييل كريغ هو أحد الممثلين الذين جسدوا شخصية "جيمس بوند"، ويلعب بطولة آخر أفلامه، المقرر عرضه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وذكر جوليان دي سيلفا في دراسته العلمية، أن الممثل شون كونري، هو أعلى الممثلين وسامة، من بين كل الذين جسدوا "جيمس بوند"، بنسبة 89.2 في المئة، يليه روجر مور، بنسبة 88.8 في المئة، ثم تيموثي دالتون بنسبة 86.5 في المئة، يتبعه بيرس بروسنان بنسبة 85.3 في المئة، وأخيرا جورج لازنبي، بنسبة 85.2 في المئة.