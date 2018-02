5 حقائق غير تقليدية عن شاكيرا وبيكيه... لا يمارسان هذا الطقس خلال كأس العالم

ومن المصادفات العجيبة في علاقة شاكيرا وجيرارد بيكيه، هو ميلادهما في نفس اليوم، 2 فبراير/ شباط، ولكن ليست هذه هي الحقيقة غير التقليدية والوحيدة عنهما:

1) لا يمارسان هذا الطقس خلال كأس العالم

صرحت شاكيرا في حديثها لصحيفة "تلموندو"، أنها تحرص مع بيكيه على عدم ممارسة الجنس، طول بطولة كأس العالم لكرة القدم، من أجل محافظته على تركيزه خلال المباريات

2) التقيا بسبب هذه الأغنية

التقت شاكيرا ببيكيه للمرة الأولى، أثناء تصويرها لأغنية "واكا واكا"، التي هي مخصصة لبطولة كأس العالم عام 2010.

وأخبر بيكيه شاكيرا خلال الإعداد للأغنية: "سأفوز بكأس العالم، وذلك لكي أتمكن من مقابلتك في النهائيات".

وصرحت شاكيرا لمجلة "إيل": "أعلم أن بيكيه سيكون الشخص الذي سيظل بجانبي، وهذا بسبب الحب الذي يربط بيننا".

3) يرفض عملها مع رجال جذابين

صرحت شاكيرا بأن حبيبها جيرارد بيكيه، يرفض تماما عملها مع رجال وسيمين وجذابين في أغانيها المصورة.

فاضطرت شاكيرا وفقا لشرط بيكيه، على أن تصور أغنيتها "Can't Remember to Forget You" مع المطربة الأمريكية ريانا.

وأوضحت لمجلة "بيلبورد" الأمريكية":: "إنه شديد الدفاع عن أملاكه، وبما أنه لم يعد يسمح لي بتقديم كليبات مع رجال، كان علي أن أقدم أعمالي الفنية مع النساء".

وفسرت: "أصبح من المفهوم ضمنيا في علاقتنا، أنه لا يمكنني تقديم كليبات كما كنت أفعل في الماضي".

وتابعت: "الأمر خارج المناقشة، وهو ما يعجبني بالمناسبة. أحب أنه يحمي ممتلكاته ويقدرني، لدرجة أنه لن يسمح لأي شخص بأن يمس جسدي إلا ريانا".

4) أطلقت شاكيرا تطبيق خاص في التربية

أطلقت شاكيرا إنشاء تطبيق متخصص في مجال التربية، بالتعاون مع شركة "فيشر برايس" لألعاب الأطفال، ويوفر النصائح التنموية والأنشطة المناسبة لعمر كل طفل، وقدمت فيها خبراتيها الاجتماعية لمساعدة الأمهات والآباء في تربية مثالية لأطفالهم.

وأطلقت شاكيرا التطبيق باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وأشارت إلى أنها تمهد حاليا لإطلاقه بأكثر من لغة؛ حتى يستفيد منه كل الأمهات والآباء حول العالم، وفقا لمجلة "بوب شوجر".

5) السر وراء امتناعهما عن الزواج

في حوارها مع مجلة "بريمر إمباكتو"، قالت شاكيرا عن عدو زواجهما حتى الآن: "عندما تشعر بالكمال والاكتفاء فإنك لست في حاجة إلى الزواج ولا تفكر فيه".

بينما قالت لمجلة "جلام بيليز لاتينا": أنا وبيكيه نملك ما هو أساسي. فنحن لدينا ارتباط، وحب متبادل، وطفل. وأعتقد أن هذه العوامل تم تأسيسها منذ فترة، والزواج لن يغير من الأمر شيء، ولكن إذا فكرت في الزواج، فمن المؤكد أن بيكيه سيكون العريس".

A post shared by Shakira (@shakira) on Jun 16, 2013 at 3:15pm PDT