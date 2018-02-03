سر إغماء إليسا على المسرح في دبي

كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن سبب تعرض المطربة اللبنانية إليسا للإغماء، أثناء حفلها الغنائي، الذي أحيته مساء الجمعة، 2 فبراير/شباط، في القرية العالمية في إمارة دبي الخليجية.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن إغماء إليسا نتج عن ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في فقدانها لوعيها، قبل أن تختتم حفلها، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن إليسا قدمت وصلات غنائية في الحفل، لنحو 70 دقيقة تقريبا.

كذلك أفصحت الصحيفة، أن من أسباب إرهاق إليسا في الوقت الحالي، هو ارتباطها بجلسات تصوير متعددة لأكثر من برنامج تليفزيوني، أحدها يتم تسجيله لصالح تليفزيون دبي.

A post shared by Διi Кнαηjγ (@ali_khanjix) on Feb 2, 2018 at 10:48am PST

بينما أشار مراسل برنامج "The Insider بالعربي"، أن إليسا تتواجد حاليا في الفندق المقيمة فيه، في دبي، واستعادت وعيها".

مراسل #TheInsider بالعربي: قبل عشرة دقائق على نهاية حفلها في #القرية_العالمية في #دبي #إليسا تغيب عن الوعي بسبب الإرهاق

وقد علمنا من مصادرها أنها الآن في الفندق وإستعادت وعيها.. تمنياتنا لها بالسلامة #TheInsiderAr @elissakh @GlobalVillageAE pic.twitter.com/24lnhAr7te — The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) February 2, 2018

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وقام عدد من فناني العالم العربي، بالاطمئنان على إليسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

Get well soon…..God bless you Elissa 🙏🏻🌹🌹🌹 pic.twitter.com/5zrwLPR0hF — Ahlam — احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) February 2, 2018

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@elissakh

سلامة قلبك اليسا ما تشوفي شر🙁❤ دعواتنا لك 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 2, 2018

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سلامة قلبك الله يحميكي من كل شر @elissakh — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 2, 2018

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يذكر أن أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، ستعرض السبت 10 فبراير/شباط، والذي تشارك إليسا في لجنة تحكيمه، إلى جانب أحلام، وعاصي الحلاني، والمطرب المصري محمد حماقي، وطرحت محطة "إم بي سي" أول إعلان له.

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