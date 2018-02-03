سر إغماء إليسا على المسرح في دبي

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن إغماء إليسا نتج عن ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في فقدانها لوعيها، قبل أن تختتم حفلها، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.
وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن إليسا قدمت وصلات غنائية في الحفل، لنحو 70 دقيقة تقريبا.
كذلك أفصحت الصحيفة، أن من أسباب إرهاق إليسا في الوقت الحالي، هو ارتباطها بجلسات تصوير متعددة لأكثر من برنامج تليفزيوني، أحدها يتم تسجيله لصالح تليفزيون دبي.
بينما أشار مراسل برنامج "The Insider بالعربي"، أن إليسا تتواجد حاليا في الفندق المقيمة فيه، في دبي، واستعادت وعيها".
مراسل #TheInsider بالعربي: قبل عشرة دقائق على نهاية حفلها في #القرية_العالمية في #دبي #إليسا تغيب عن الوعي بسبب الإرهاق— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) February 2, 2018
وقد علمنا من مصادرها أنها الآن في الفندق وإستعادت وعيها.. تمنياتنا لها بالسلامة #TheInsiderAr @elissakh @GlobalVillageAE pic.twitter.com/24lnhAr7te
وقام عدد من فناني العالم العربي، بالاطمئنان على إليسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.
Get well soon…..God bless you Elissa 🙏🏻🌹🌹🌹 pic.twitter.com/5zrwLPR0hF— Ahlam — احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) February 2, 2018
@elissakh— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 2, 2018
سلامة قلبك اليسا ما تشوفي شر🙁❤ دعواتنا لك 🙏🏻
سلامة قلبك الله يحميكي من كل شر @elissakh— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 2, 2018
يذكر أن أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، ستعرض السبت 10 فبراير/شباط، والذي تشارك إليسا في لجنة تحكيمه، إلى جانب أحلام، وعاصي الحلاني، والمطرب المصري محمد حماقي، وطرحت محطة "إم بي سي" أول إعلان له.
#MBCTheVoice يوم 10 فبراير على #MBC1 pic.twitter.com/g4tzZB2GQZ— MBC The Voice (@mbcthevoice) January 29, 2018
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