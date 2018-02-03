بالفيديو... عروسان يثيران الجدل على كورنيش جدة

أثار عروسان سعوديان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لهما أثناء تجولهما في منطقة الواجهة البحرية، بجدة.

كان الفيديو يوثق لحظة زفاف رجل مع عروسه، ويظهر العريس ممسكا بيد زوجته التي ارتدت فستان الزفاف على الواجهة البحرية الجديدة بكورنيش جدة ، وسط أصوات عالية للمارة من حولهما.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ذلك "تجاوزا أخلاقيا واتباعا أعمى لتقليد غربي، لا ينبغي قبوله في أي من مناطق المملكة".

وأضاف الفريق المستنكر أن ما حدث لا يليق بعروسين في ليلة زفافهما، مشيرين إلى أن أحدا لم يكن ليلاحقهما في الواجهة البحرية لولا ظهورهما بهذه الصورة.

الله يكفينا والله يا جدة بيخسف بها الله من الافعال ذي نسائل الله السلامة — yzead alhrbi (@054Yzaad) February 2, 2018

​ومن جهة أخرى اتفق بعض مستخدمي موقع "تويتر"، مع العروسين، وباركوا لهما، مؤكدين على إعجابهم بطريقة احتفالهما.

حسيته يتمشاء في المانيا ولا بريطانيا 😄😃😂ناس تجيب المشاكل لنفسها قسم بالله شكليت المستدخله ذي محلها موب هينا الا ان كان اهل جده صدق مخا*** — عزوز #نجد (@lmmnnaabb) February 2, 2018

​ومن جانبه وجه مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، محافظ جدة "بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية، والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية الأصيلة في الأماكن العامة".

#كورنيش_جده

يمشي زوجته عند الكورنيش

اذا انعدمت الغيرة عند الرجال وانعدم الحياء عند النساء

نسأل الله العافية pic.twitter.com/EVQ7TXmlua — مشعل بن عبدالله (@3nzzyy) February 2, 2018

​كما وجه الفيصل بضبط كل مخالف، "وإحالته لجهات الاختصاص"، وذلك على خلفية انتشار مقطع الفيديو، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.