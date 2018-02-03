بالفيديو... عروسان يثيران الجدل على كورنيش جدة

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ذلك "تجاوزا أخلاقيا واتباعا أعمى لتقليد غربي، لا ينبغي قبوله في أي من مناطق المملكة".
وأضاف الفريق المستنكر أن ما حدث لا يليق بعروسين في ليلة زفافهما، مشيرين إلى أن أحدا لم يكن ليلاحقهما في الواجهة البحرية لولا ظهورهما بهذه الصورة.
الله يكفينا والله يا جدة بيخسف بها الله من الافعال ذي نسائل الله السلامة— yzead alhrbi (@054Yzaad) February 2, 2018
ومن جهة أخرى اتفق بعض مستخدمي موقع "تويتر"، مع العروسين، وباركوا لهما، مؤكدين على إعجابهم بطريقة احتفالهما.
حسيته يتمشاء في المانيا ولا بريطانيا 😄😃😂ناس تجيب المشاكل لنفسها قسم بالله شكليت المستدخله ذي محلها موب هينا الا ان كان اهل جده صدق مخا***— عزوز #نجد (@lmmnnaabb) February 2, 2018
ومن جانبه وجه مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، محافظ جدة "بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية، والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية الأصيلة في الأماكن العامة".
#كورنيش_جده— مشعل بن عبدالله (@3nzzyy) February 2, 2018
يمشي زوجته عند الكورنيش
اذا انعدمت الغيرة عند الرجال وانعدم الحياء عند النساء
نسأل الله العافية pic.twitter.com/EVQ7TXmlua
كما وجه الفيصل بضبط كل مخالف، "وإحالته لجهات الاختصاص"، وذلك على خلفية انتشار مقطع الفيديو، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
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