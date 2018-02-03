ليست إليسا الأولى... شاهد فنانين عرب سقطوا على المسرح

تفاجأ جمهور المطربة اللبنانية إليسا، أمس، الجمعة 2 فبراير/شباط، من سقوطها وإغمائها على خشبة المسرح، خلال حفلها الغنائي في القرية العالمية في دبي، ولكنها ليست هي أول فنانة تسقط على المسرح:

ونحب أن نشير في البداية، إلى أن إليسا سبق لها وأن سقطت على المسرح، وكان ذلك في حفل ليلة رأس السنة لعام 2015، ولكن بسبب فستانها الطويل.

راغب علامة

انزلق المطرب اللبناني راغب علامة وسقط على المسرح، أثناء إحيائه لحفل في قرية بكاسين اللبنانية، في شهر سبتمبر/أيلول 2017، بسبب رطوبة الطقس آنذاك.

شيرين عبد الوهاب

سقطت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، في أولى حلقات العروض المباشرة من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، في عام 2012، وذلك أثناء عودتها إلى كرسيها بجوار زملائها في لجنة التحكيم.

هيفاء وهبي

انزلقت الفنانة البنانية هيفاء وهبي وسقطت على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية "ستار أكاديمي" في عام 2008، أثناء تأديتها لإحدى أغنياتها.

شذى حسون

اختل توازن المطرب العراقية شذى حسون، أثناء إحيائها لحفل مهرجان الفضائيات العربية عام 2015، وسقطت بسبب فستانها لطويل.

مايا دياب

سقطت المطربة اللبنانية مايا دياب أثناء جلوسها الكرسي على خشبة المسرح، بعدما اختل توازنها، أثناء تقديمها لإحدى أغنياتها في برنامج "هيك منغني" عام 2012.

نوال الزغبي

اختل توازن المطربة اللبنانية نوال الزغبي، أثناء إحيائها لحفل شم النسيم في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2006، وسقطت على المسرح.

محمد منير

بينما كان المطرب المصري محمد منير يؤدي أغنية "علّي صوتك بالغنا"، في حفل لصالح التليفزيون المصري عام 2010 هاجمه أحد المعجبين، وسقط معه على المسرح.