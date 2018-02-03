بالفيديو... أول روبوت في اليابان يعد القهوة

افتتح في اليابان، هذا الأسبوع، مقهى جديد، يقوم فيه روبوت بإعداد القهوة لزبائنه.

© AP Photo/ Jae C. Hong روبوتات راقصة في ملاهي ليلية (فيديو) الروبوت اسمه "سويار"، ويتواجد المقهى في منطقة وسط مدينة طوكيو للتسوق والتسوق في شيبويا، ويحمل اسم "مقهى غريب" باللغة اليابانية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".





ويؤدي الروبوت "سويار" كل وظائف البشر العاملين في المقاهي، ومنها إلقاء التحية عليهم في البداية بوجه مبتسم على شاشة مرفقة معه.





كما يسأل "سويار" الزبائن: "هل تهتم بقهوة لذيذة؟"، ويؤكد لهم أنه يستطيع أن يعد القهوة أفضل من البشر.





ويقوم "سويار" بطحن حبوب البن، وفي استطاعته أن يعد القهوة بداخل خمسة أكواب ورقية في نفس الوقت.





ويتكلف سعر كوب القهوة الواحد 320 ين أو 3 دولارات، ويستغرق إعداده بضع دقائق.





وبخلاف القهوة، فإن "سويار" قادر على إعداد ستة مشروبات ساخنة أخرى، بما في ذلك الكابتشينو، والشوكولاته الساخنة والشاي الأخضر.





والتقط العديد من الزبائن الصور التذكارية مع الروبوت "سويار".





وقالت وكالة السفر "إتس آي إس"، المسؤولة عن "مقهى غريب" إنه يمكن للروبوتات أن تزيد زيادة من الإنتاجية، كما أنهم يسلون البشر.





وقالت المدير العام لتخطيط الشركات في شركة "إتش آي إس" ماساتاكا تاماكي: "من النقاط الأساسية ورء الاستعانة بالروبوتات هو زيادة الإنتاجية، كما أشارت إلى أنه يتطلب شخصا واحدا فقط للإشراف على مقهى الروبوت".





وقال تاكيشي ياماموتو، وهو موظف مطعم يبلغ من العمر 68 عاما ويعمل في الحي، أن تجربته الأولى مع مقهى الروبوت كانت ممتعة جدا، وأعد الروبوت قهوة لذيذة له.



