"التاكسي الطائر" يحلق في السماء للمرة الأولى

أعلنت شركة ""إيرباص"، مؤخرا، عن نجاح أولى اختباراتها للتاكسي الطائر، والذي هو ذاتي القيادة.

وذكرت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إن التاكسي الطائر الذي يحمل اسم "ألفا وان"، نجح في اجتياز الاختبار الأول له، في ولاية أوريغون الأمريكية، وهو بالارتفاع في السماء 16 قدما، وظل لقرابة 53 ثانية، قبل أن يهبط على الأرض، بحسب موقع "إندجادجت".

كما أجرت الشركة اختبارا آخر للتاكسي الطائر، في اليوم التالي، والذي اجتازه أيضا.

Congrats to @AirbusSV on the maiden flight of their first self-piloted eVTOL @VahanaAero – a major step forward in Urban Air Mobility.

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والتاكسي الطائر من طراز "فاهانا"، وأطلقته شركة "إيرباص" بغرض بناء طائرة مستقلة من دون طيار، على غرار ركوب الحافلة ذاتية القيادة.

يذكر أن هناك خطط لإدراج "التاكسي الطائر" في الدولة العربية قريبا، إذ أعلنت الشركة الصينية "EHang Inc.'s"ـ أنها تخطط لتوقيع صفقات في السعودية، إلى جانب أوروبا ودول أخرى مثل سنغافورة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل بيع التاكسي الطائر الذي من إنتاجها.

كما أعلنت الشركة الصينية، بأنها تستعد لتوفير التاكسي الطائر في إمارة دبي الخليجية، في مطلع العام الحالي 2018، في حال حصولها على موافقة الجهات التنظيمية هناك.

وأشارت الشركة إلى أن التاكسي الطائر يعمل بدون الاعتماد على طيار ويإمكانه أن يحمل راكبا واحدا فقط، وأن هناك نموذجا آخر لحمل راكبين.