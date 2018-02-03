شاهد رد فعل شيرين عبد الوهاب بعدما طلب الجمهور منها غناء "ماشربتش من نيلها"

رفضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، تلبية طلب جمهورها، في الحفل الذي أحيته، مساء أمس، الجمعة 2 فبراير/شباط الجاري، في الكويت.

وعندما طلب أحد الجماهير من شيرين أن تؤدي الأغنية في الحفل، أشارت بيدها بالنفي، لتضحك ويضحك الجمهور معها، وقالت أنها امتنعت عن التحدث في السياسة.

ويأتي رد فعل شيرين عبد الوهاب الأخير، بعد أزمة انتشار فيديو لها، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، من حفل قديم لها في إمارة الشارقة الإماراتية، وهي تسخر فيه من نهر النيل، بعدما طلبت إحدى المعجبات منها أن تؤدي أغنية "ماشربتش من نيلها".

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وردت شيرين على المعجبة وقتها: "يجبلك بلهارسيا"، ثم اقترحت عليها أن تشرب مياه مستوردة للحفاظ على صحتها.

وتسبب هذا الفيديو، في إعلان نقابة الموسيقيين المصرية عن وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها للتحقيق معها.

وجاء في البيان: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطربة شيرين عبد الوهاب، لما بدر منها من سخرية واستهزاء غير مبررين على مصرنا العزيزة، لذا يتم إيقافها عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات لحين مثولها أمام النقابة".

واعتذرت شيرين عبد الوهاب، عما بدر منها في الحفل، وأكدت في بيان رسمي صادر عنها، على حبها وانتمائها لمصر، وأن ما صدر منها من تصريحات هو دعابة وصفتها بـ "السخيفة".

وانتهت أزمة "شيرين والبلهارسيا"، بعدما قررت نقابة الموسيقيين المصريين في بيان آخر لها، أن تطوي هذه الصفحة، و"التفرغ لدعم هذا الوطن ثقافيا وفنيا، في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم".

وانتهى وقف شيرين عبد الغناء عن الغناء بداخل مصر، في 14 يناير/كانون الثاني.