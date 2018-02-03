ليدي غاغا تلغي حفلاتها الغنائية لسبب قهري

ألغت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، 10 مواعيد في جولتها الغنائية، المقامة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، بسبب معاناتها من آلام شديدة.

وأوضحت الشركة المروجة للجولة الغنائية، "لايف نيشان"، إن غاغا "تعاني من آلام شديدة، أثرت بشكل جوهري في قدرتها على إحياء حفلات غنائية مباشرة"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ومن جانبها، قالت ليدي غاغا، في بيان لها، اليوم، 3 فبراير/شباط، إنها "مدمرة"، لكونها أخابت ظن معجبيها، وأشارت إلى أن فريقها الطبى يدعم فكرة بقائها في المنزل، من أجل التعافي".

© AP Photo/ Zacharie Scheurer, file ليدي غاغا تعترف بإصابتها بمرض عصبي خطير

وكان من المقرر أن تحيي ليدي غاغا حفلا غنائيا، اليوم الأحد، في استاد "أو 2" في العاصمة البريطانية لندن، لتتبعها بحفلات موسيقية أخرى، في بريطانيا ، وسويسرا، وألمانيا، والسويد، والدنمارك، وفرنسا، والبرازيل.

يذكر أن ليدي غاغا، أرجأت في وقت سابق عروضها الأوروبية، في شهر أيلول/سبتمبر، بعد أن تم نقلها الى مستشفى في ريو دي جانيرو، بسبب معاناتها وقتها من "آلام جسدية شديدة"، دون أن توضح ما هي.

واستأنفت غاغا الجولة في أمريكا الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما التزمت بإحياء عدد من الحفلات في أوروبا، يناير/كانون الثاني.