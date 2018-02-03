ليدي غاغا تلغي حفلاتها الغنائية لسبب قهري

وأوضحت الشركة المروجة للجولة الغنائية، "لايف نيشان"، إن غاغا "تعاني من آلام شديدة، أثرت بشكل جوهري في قدرتها على إحياء حفلات غنائية مباشرة"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ومن جانبها، قالت ليدي غاغا، في بيان لها، اليوم، 3 فبراير/شباط، إنها "مدمرة"، لكونها أخابت ظن معجبيها، وأشارت إلى أن فريقها الطبى يدعم فكرة بقائها في المنزل، من أجل التعافي".
يذكر أن ليدي غاغا، أرجأت في وقت سابق عروضها الأوروبية، في شهر أيلول/سبتمبر، بعد أن تم نقلها الى مستشفى في ريو دي جانيرو، بسبب معاناتها وقتها من "آلام جسدية شديدة"، دون أن توضح ما هي.
واستأنفت غاغا الجولة في أمريكا الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما التزمت بإحياء عدد من الحفلات في أوروبا، يناير/كانون الثاني.
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