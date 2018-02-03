أول تعليق من إليسا بعد وعكتها الصحية

أدلت المطربة اللبنانية إليسا، بأول تصريح، اليوم السبت، 3 فبراير/شباط، بعد تعرضها للإغماء على مسرح القرية العالمية في دبي أمس.

وطمأنت إليسا جمهورها، عبر تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي قالت فيها: "جمهوري العزيز، أعلم أنكم قلقين بشأن صحتي، وأنا أشعر بنعمة من تواجدكم حولي، وأنني أقرأ كل تمنياتكم لي بالشفاء".

وتابعت: "أؤكد لكم أنن صحتي أفضل الآن، أحبكم جميعا، فأنتم السبب الحقيقي وراء سعادتي".

My dear fans, I know you are worried and I am blessed to have you and to read your wishes. I assure you that I am way better. I love you all ❤ u re the real reason of my happiness — Elissa (@elissakh) February 3, 2018

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يذكر أن إليسا، تعرضت للإغماء على مسرح القرية العالمية، في إمارة دبي الخليجية، أثناء إحيائها لحفل غنائي هناك.

وذكرت تقارير إعلامية إماراتية، بعد الواقعة، أن السبب وراء إغماء إليسا، هو ارتفاع في ضغط الدم، أن صحتها تحسنت بعدما تم نقلها إلى الفندق المقيمة فيه.

وسيعرض لإليسا، السبت 10 فبراير/شباط، أولى حلقات الموسم الرابع والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس" على شاشة "إم بي سي"، والذي تشارك في عضوية لجنة تحكيمه، إلى جانب كل من المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والمطرب المصري محمد حماقي.